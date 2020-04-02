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Болезнь давно среди нас? Мать подхватившего коронавирус ребенка в Украине сделала признание

четверг, 02 апреля 2020, 04:10
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В Волынской области мать 7-летней девочки, заболевшей Covid-19, рассказала, как заразилась ее дочь.

Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

"Накипело! Нет сил молчать! Самый страшный вирус – это человеческая агрессия и равнодушие. Я мама девочки, которую признали первой инфицированной Сovid-19 на Волыни. История такова: 18 марта проснувшись утром, моя дочь начала покашливать. Меня сразу насторожило то, откуда взялся этот кашель, если дня четыре до того она нигде не гуляла",– сообщила женщина.

Она рассказала, что температура появилась только вечером, ребенку дали жаропонижающее, оно подействовало и ночь прошла спокойно.

После этого родители позвонили врачу и следовали всем указаниям. Однако 20 марта температура резко поднялась и родители вызвали "скорую".

"Приехали, послушали, сказали, что дыхание чистое, температура как всегда, через час-полтора спала, ночь спокойно. Тесты на Covid-19! Еще с пятницы, мы начали интересоваться тестами, где можно сделать, где можно приобрести, но столкнулись с тем, что нигде и практически никак, так как их нет, а если и есть, то неизвестно где. Еще одна из причин, почему нам отказывали (когда мы по телефону спрашивали о тестах), потому что, как заверили нас, мы не в зоне риска, так как не были за границей, не общались с теми, кто приехал из стран с эпидемией, не были в контакте с инфицированными",- написала женщина.

Он добавила, что недавно отец ребенка вернулся из столицы и мог заразить девочку.

"В нашем случае у мужа, у меня и полуторагодовалого нашего сыночка вирус не обнаружен, остается только догадываться, откуда девочка в семь лет подхватила такую опасность? А, возможно, вирус давно среди нас?", – написала женщина.

Как сообщал "Апостроф", по оценкам медиков, у половины переболевших Covid-19 вирус сохраняется в организме от одного до восьми дней, даже после исчезновения всех симптомов.

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