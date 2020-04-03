Скрывается в Киеве: полиция разыскивает беглеца с признаками коронавируса

В городе Миргород Полтавской области, 2 апреля мужчина с признаками коронавирусной инфекции отказался сдать анализы и сбежал, предположительно он находится в Киеве.

Об этом сообщается на сайте Полтавской ОГА.

"Сейчас полиция занимается поиском мужчины, так как имеется информация, что он скрывается в Киеве. Никто не говорит, что этот человек болен. Но такая вероятность есть. Это большая безответственность. Ведь беглец подвергает опасности не только себя, но и окружающих и близких", - отметил глава Полтавской облгосадминистрации Олег Синегубов.

Всего на Полтавщине на самоизоляции под наблюдением врачей находится 2024 человека, вернувшихся из-за границы. 993 успешно ее закончили и считаются здоровыми.

За время карантина в Полтавской области правоохранители составили 65 админпротоколов о нарушениях режима. Из них: 8 за нарушение самоизоляции, 8 за нарушение карантинных ограничений автоперевозчиками и 49 против субъектов предпринимательской деятельности.

Как сообщал "Апостроф", с понедельника, 6 апреля, в Украине начнут действовать ужесточенные карантинные меры в связи с распространением коронавируса.