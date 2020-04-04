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Титушки под Одессой атаковали базу отдыха: фото и видео

суббота, 04 апреля 2020, 07:31
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Поздно вечером, 3 апреля, в Одесской области группа молодых людей в спортивной форме громила базу отдыха "Карпаты".

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на издание "Думская".

Инцидент произошел в поселке Затока Белгород-Днестровского района.

"На Солнечном районе в Затоке бомбят магазин базы отдыха "Карпаты", наехало полно титушек, КамАЗ прорвался на территорию базы, бомбят и грузят на грузовик, ничего не боятся, им все по барабану. Полиция не реагирует", - рассказал очевидец событий.

Отмечают, что в последние несколько лет рекреационные учреждения Затоки, да и сам поселок, часто становятся объектами криминальных разборок. Часто на базах отдыха происходят пожары, как правило, происходит это в межсезонье, когда там нет людей.

Как сообщал "Апостроф", ранее на популярном рынке "Барабашово" в Харькове произошли стычки между титушками и полицией, есть пострадавшие.

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