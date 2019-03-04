Гороскоп на 4 марта: Близнецам нельзя доверять незнакомцам, а Раки будут конфликтны

Что вас ждет 4 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит быть экономнее, кому улыбается Фортуна, а кто сможет закончить давние планы.

Овен

В этот день звезды советуют Овнам проявить сдержанность в финансовой сфере. Сегодня высок шанс убытков и необдуманных трат. Повышенная рассеянность и невнимательность в этот день может привести даже к обману, так что наберитесь терпения и не рискуйте там, где в этом нет надобности.

Телец

Сегодня Тельцам будет улыбаться Фортуна не только в деловой сфере, но и на личном фронте. Но не думайте, что это случайность - сегодняшнее везение будет следствием ваших предыдущих наработок и своеобразной наградой за вложенные время и силы.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит быть начеку и держать нос по ветру. Ослабив внимание вы рискуете стать жертвой обмана или неприятных обстоятельств. Звезды рекомендуют в этот день тщательно следить за происходящим и не доверять случайным встречным.

Рак

Раки сегодня будут настроены бескомпромиссно и жестко. Окружающие, как и ваше настроение, будут толкать вас к конфликту. Поэтому лучше быть как можно более дипломатичным, гибким и рассудительным, чтобы провести этот день без моральных и физических травм.

Лев

Вашей мотивации и целеустремленности сегодня можно только позавидовать. Ваши соревновательные и лидерские качества сыграют вам на руку в вопросах бизнеса, карьеры и личной жизни.

Дева

Сегодняшняя активность и упорство помогут Девам во всех делах. Ваша организованность будет на высоте и поможет выполнить поставленные задачи с максимальной добросовестностью и тщательностью.

Весы

Звезды обещают Весам быть в центре внимания окружающих. Ваши ораторские качества и дар убеждения помогут вам в ваших делах и продвижении проектов. Ваши идеи встретят поддержку, а люди будут заинтересованы в вашем мнении.

Скорпион

Скорпионам стоит заняться делами текущими и теми, которые вы откладывали и не успевали. Повышенная внимательность и педантичность позволят продуктивно решить многие хозяйственные и бытовые вопросы. А вот глобальные задачи лучше временно отложить.

Стрелец

Сегодняшний день стоит посвятить творчеству, общению, путешествиям и чувствам. Ваша эмоциональная и творческая энергия будут притягивать окружающих и дарить вам приятные моменты и знакомства.

Козерог

День сулит Козерогам успех в деловой и финансовой сферах жизни. Планы, покупки, проекты - все это обещает быть удачным и успешным в перспективе. Самое время начать решительно воплощать задуманные планы.

Водолей

В этот день Водолеи могут начать всерьез реализовывать свой жизненный и творческий потенциал. Это время крайне благоприятно для проработки планов, ваши начинания обязательно увенчаются успехом.

Рыбы

День пройдет для Рыб под знаком душевного равновесия. Все дела будут удаваться легко и без сверхусилий. Состояние гармонии подарит преимущество в делах и общении с окружающими, так что день обещает быть не только приятным, но и полезным.

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