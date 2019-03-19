Гороскоп на завтра: победы у Тельцов и негатив у Весов

Для многих знаков сейчас наступает время новых впечатлений и успешных сделок. Хотите знать, что вас ждет 20 марта? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто может хватать удачу за хвост, для кого этот период будет нестабильным, а кому стоит задуматься о переменах.

Овен

Ваша внутренняя дисциплина поможет справиться с новыми трудностями. Проблемы возможны, но вы должны оставаться в гармонии с собой, чтобы со всем разобраться. Не стоит действовать вспыльчиво и необдуманно.

Телец

Дела наконец пойдут в гору, на горизонте период удач и побед. Настройтесь на плодотворную работу, тогда сможете скорее получить желаемое. Реализуйте свои амбиции, они сработают в вашу пользу.

Близнецы

Не стоит зря рисковать, хоть удача и на вашей стороне. Извлекайте из всего опыт и пользу, и настраивайте себя на положительную волну. Близнецы сейчас могут быть обидчивы, учитывайте это в общении с людьми.

Рак

Будье осторожны и не впадайте в эйфорию. Желаемое наконец начнет сбываться, но не стоит терять голову от радости. Соблюдая осторожность вы сможете надолго закрепить нынешний успех.

Лев

Поворотный день, наполненный яркими переживаниями и неожиданностями. Вам стоит переоценить свои перспективы и пересмотреть взгляды на жизнь. За поворотом может скрываться ваша мечта.

Дева

Возможен стремительный карьерный рост и повышение внимания со стороны противоположного пола. Близкие будут приятно вас радовать, если вы сможете настроиться на позитив. Не стоит слишком серьезно воспринимать чужие проблемы, лучше сконцентрируйтесь на хорошем.

Весы

Вам может захотеться избавиться от накопившегося негатива. Постарайтесь выплеснуть энергию в положительное русло, не травмируя окружающих. Не стоит разрывать старые контакты, также важно избегать конфликтов.

Скорпион

Счастье наступит совсем скоро, если вы научитесь радоваться тому, что имеете. Ваши желания уже почти у вас в руках, поэтому работайте над собой и не зазнавайтесь. Лучше хорошенько продумать все шаги, чтобы ничего не упустить.

Стрелец

Учитесь благодарно принимать помощь и не отвергайте тех, кто вам ее предлагает. Вероятны новые знакомства и интересные рабочие перспективы. Следуйте за своим сердцем, но и разум не отключайте.

Козерог

Проявите мудрость, скромность и целеустремленность. Так вы сможете добиться большего. Практически все начинания будут даваться легко и завершаться успехом. Также вероятны новые знакомства, которые будут полезны в будущем.

Водолей

Вашей жизненной дорогой сейчас управляет сама Судьба, поэтому просто не мешайте ей. Положитесь на интуицию и отпустите руль, ваши ноги сами приведут вас именно туда, куда вам нужно. Внутренний голос сейчас будет мудрее вашего разума, слушайте его.

Рыбы

Не упускайте возможностей и действуйте сразу, как только появляется шанс за что-то взяться. Велика вероятность успеха во многих делах, также хорошо пройдут запланированные поездки и встречи с приятными людьми. Помогите друзьям, если они попросят.

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