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Нельзя заводить интрижки и нужно следить за здоровьем: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

суббота, 30 марта 2019, 14:00
Фото: pixabay.com

На этой неделе чувства могут завести в глухой угол, а эмоциональные перепады будут опасными и неконтролируемыми. Хотите знать, что вас ждет в период с 1 по 7 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, каких дел стоит избегать, к чему лучше прислушаться, а какими занятиями стоит заняться в первую очередь.

Работа

В рабочих делах стоит соблюдать осторожность. Конкуренты не спят, они следят за каждым вашим движением. Период неблагоприятен для кардинальных изменений в рабочей сфере. Негативные волны влияют на профессиональные качества, даже то, что вы умеете делать идеально, может перестать вам даваться.

Не нужно уповать на собственное эго в деловых вопросах, лучше прислушиваться к более опытным коллегам. Эта неделя хорошо подходит для мелких заработков, а вот прибавок или повышений сейчас просить не стоит. Составление плана действий поможет избежать путаницы. Представители руководящих должностей сейчас могут оказаться в неловкой ситуации, когда подчиненные окажутся умнее. Воспримите это как повод научиться новому и поблагодарить сотрудников за новую информацию.

Отношения

Романтические вибрации будут давить практически на всех. Желание влюбиться, броситься в омут новых ощущений может сбить с правильного пути. Стоит направить свои чувства на тех, кто дорог и не распыляться на малознакомых людей. Женщины будут чуть более спокойны, а вот мужчин будет так и тянуть к интригам.

Если потеряете что-то важное из-за минутной слабости, долго не сможете себе этого простить. Анализируйте все действия, следите за реакцией близких на ваши поступки. Устройте дома красивый ужин, порадуйте близкого человека подарком без повода.

Здоровье

В этот период стоит активно заняться спортом, начать следить за своим питанием, побольше дышать свежим воздухом. Сейчас из-за смены погоды многие могут чувствовать себя ослабленно. Нужно пить витамины, высыпаться, стараться как можно больше двигаться. Эмоциональное состояние напрямую повлияет на физическое.

Если будете настроены оптимистично, ваш организм тоже будет держаться на радостной и приятной волне. Приятное общение тоже будет способствовать хорошему самочувствию, поэтому окружите себя теми, кто вам интересен и важен.

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