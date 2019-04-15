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Гороскоп на завтра: Водолеев будут бесить чувства, а Раки будут искать себе поводы для нервов

понедельник, 15 апреля 2019, 17:00
Фото: pixabay.com

Приятные впечатления и новые яркие эмоции ждут представителей практически всех знаков Зодиака. Хотите знать, что вас ждет 16 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, для кого день будет очень легким и приятным, кому придется отказаться от планов, а кто погрузится в себя.

Овен

Овнам будет непросто сосредоточиться. Вам придется перенести свои планы, а может и отказаться от них вовсе. Сейчас события будут сами выбирать свой ход, вы сможете повлиять на них лишь косвенно. Просто будьте готовы импровизировать.

Телец

Тельцам будет проще всех в этот период. Вы можете просто расслабиться и ничего не делать, задачи будут решаться сами, люди будут словно по волшебству выполнять все ваши прихоти. Только помните, что скоро волшебство закончится и вернется рутина.

Близнецы

Близнецы могут очень глобально погрузиться в собственные эмоции и переживания. Этот период будет благоприятным для того, чтобы разложить внутри себя все по полочкам. Но будьте внимательны, вы можете начать закрываться от людей.

Рак

Вы будете чувствовать себя как на иголках. Раки найдут миллион поводов для беспокойства. Комично то, что практически ни один из них не будет реальным. Не выдумывайте себе проблемы, это никак не поможет вам разобраться с делами.

Лев

День для Львов будет наполнен огорчениями и разочарованиями. Вас могут подвести те, на кого вы особенно рассчитываете, работы может оказаться больше, чем планировалось, даже погода может застать вас врасплох. Действуйте осторожно.

Дева

День хорош для самостоятельных занятий. Сейчас вам будет комфортно только в компании какого-то одного человека, остальные будут мешать и раздражать, даже искренне желая помочь. Оградите себя от лишнего общения, чтобы никого не обидеть.

Весы

День будет нейтральным во всем, кроме дел сердечных. Тут влияние позитивных тенденций будет крайне сильным. Вы сможете решить давние проблемы, если перестанете пускать их на самотек. Говорите, спрашивайте, не бойтесь показать свои чувства.

Скорпион

Старые знакомые могут внезапно напомнить о себе. Вероятны приятные встречи и интересные разговоры, также вас ждет обостренное внимание со стороны противоположного пола. Вы привлекательны, но сами об этом забыли. Вспомните.

Стрелец

Вы можете чувствовать слабость и недомогание, но ваше настроение при этом будет на высоте. Правда, физическая форма не позволит сполна им насладиться. Постарайтесь не перегружать себя, ни работой, ни развлечениями.

Козерог

Вы можете вести себя эгоистично, что приведет к проблемам в личных отношениях. Займитесь чем-то, что не требует от вас эмоциональных всплесков. И не судите никого строго, вы ведь и сами не всегда поступаете верно. Например, прямо сейчас.

Водолей

Вы терпеливы, но теряете над собой контроль. Любые вопросы, касающиеся романтических отношений, будут сбивать вас с толку и заставлять злиться. Постарайтесь просто избегать внезапных всплесков эмоций, чтобы ни на кого не сорваться.

Рыбы

День будет хорошим, хоть без недоразумений и не обойдется. Важно сохранять оптимизм и желание бороться, тогда в скором времени неудачи отступят самостоятельно. Поймайте момент и уделите время своему ментальному здоровью, погуляйте или помедитируйте.

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