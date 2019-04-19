Гороскоп на завтра: внезапная удача у Овнов и приключения у Козерогов

Переговоры стоит проводить только в обед, в другое время они могут пройти не слишком гладко. Хотите знать, что вас ждет 20 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет внезапная удача, кому нужно быть смелее, а кто должен быть осторожен в разговорах.

Овен

Овнов ждет внезапная удача в делах. Идея, которую вы давно забросили, может принести вам неожиданную прибыль. Продумайте все детали и действуйте. И не забывайте о тех, кто трудится вместе с вами. Команда всегда сильнее одного лидера.

Телец

Вам стоит набраться сил и быть смелее. Особенно это касается сердечных дел. Действуйте более решительно, это не только поможет вам избавиться от страха неудач, но и обратит на вас внимание противоположного пола. Сильные люди привлекают.

Близнецы

Близнецам стоит соблюдать особую осторожность во всех разговорах. Вы сейчас легко можете ляпнуть что-то лишнее, о чем позже будете очень сильно сожалеть. Думайте перед тем, как что-то произнести, ведь слово, как говорится, не воробей.

Рак

Чем смелее вы будете действовать, тем круче будет ваш результат. Не бойтесь неудач, рвитесь вперед, беритесь за новые задачи. Пусть даже сейчас вам кажется, что вы не готовы к чему-то, но на самом деле ваше будущее в ваших руках.

Лев

Вероятен быстрый прогресс в рабочих делах. А вот дома все будет очень плавно, поэтому стоит немного разнообразить рутину. Чтобы ваши близкие не заскучали, устройте семейный ужин. А если живете один, побалуйте себя чем-то вкусным под любимое кино.

Дева

Вы сильно беспокоитесь о каком-то деле. Но стоит расслабиться, ведь оно завершится удачно. Но не без ваших усилий. Работайте и развивайтесь, тогда сможете не только добиться желаемого, но и получить крайне полезный опыт и знания.

Весы

Сейчас вы можете случайно выдать чужой секрет. И даже проговориться о своем собственном. Будьте осторожны в диалогах и не спешите делиться информацией. Однако, если вам хочется кому-то открыться, стоит сделать это. Только действуйте вдумчиво.

Скорпион

Перестаньте размениваться на мелочи. Вы не должны брать только то, что дают, стоит претендовать именно на те награды, которых вы достойны. И которые вы сами хотите получить. А мелкие подачки от начальства и знакомых стоит послать куда подальше.

Стрелец

В чем-то вам будет однозначно везти, а в каких-то делах, наоборот, ждут препятствия. Позитивные вибрации можно будет ощутить, если самостоятельно на них настроиться. Ваш эмоциональный фон сейчас чрезвычайно важен, займитесь им.

Козерог

Вы сможете открыть в себе новые способности, о которых ранее и не подозревали. Даже дела, которых вы боитесь, будут даваться вам с легкостью. Планы снова придется корректировать, но это не слишком вас огорчит, ведь впереди приключения!

Водолей

Вы сможете найти верный выход из ситуации, грамотно распорядиться своими ресурсами. Наконец-то вам будет комфортно в новом деле, которым вы недавно занялись. Успех начнет проглядываться впереди, это может вдохновить вас на новые подвиги.

Рыбы

Смело беритесь за все новое, экспериментируйте, рискуйте, ловите адреналин. Сейчас вам, в первую очередь, не должно быть скучно. Если сможете себя развеселить, получите дозу вдохновения, которой хватит еще надолго.

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