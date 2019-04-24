Гороскоп на завтра: Весов будут критиковать, а Рыб ждут неприятные разговоры

Многим знакам в это время нужно разобраться в своем внутреннем мире и настроиться на гармонию. Хотите знать, что вас ждет 25 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут неприятные новости и потери, кто будет менее энергичным, а кому стоит рискнуть.

Овен

Овнов ждут неожиданные неприятные известия. Весьма вероятны потери в рабочей сфере, возможно, вам выпишут штраф или понизят зарплату. Постарайтесь действовать осторожно и лишний раз не нарываться на конфликт с начальством.

Телец

Тельцы будут чувствовать упадок сил. В первой половине дня вам ничего не будет хотеться делать, энергия словно будет ускользать сквозь пальцы. К вечеру ситуация начнет налаживаться, однако рассчитывать на продуктивность не стоит.

Близнецы

Вам однозначно стоит немного рискнуть ради достижения новой цели. Подумайте, что можете потерять в случае поражения. Если не боитесь, делайте, что задумали. Не слушайте тех, кто не верит в ваши силы. Но прислушивайтесь к близким.

Рак

Раков ждут трудности на работе. Начальство может неожиданно нагрузить вас слишком большим количеством разных задач. Если понимаете, что вам дают больше дел, чем вы готовы выполнить, скажите об этом сразу же и прямо. Не молчите.

Лев

Вы уверены в себе и действуете эффективно и стремительно. Это вызывает уважение со стороны окружающих. Весьма вероятно, что ваши старания заметят на работе. Но не стоит специально хвастаться и красоваться перед руководством.

Дева

Вероятно, вы получите интересное рабочее предложение. Если не испугаетесь изменить свою жизнь, сможете добиться значительных успехов. Это хорошее время для новых планов и продумывания интересных идей. Разложите все по полочкам.

Весы

Коллеги и начальство сейчас могут начать активно вас критиковать. Будьте готовы дать отпор, но в качестве аргументов обязательно используйте реальные примеры и факты. Одним только пустым словам и обещаниям сейчас никто не поверит.

Скорпион

Умение договариваться с людьми вам особенно пригодится в этот период. Именно вы должны будете быть флюгером в компании. Без вас окружающие начнут ругаться, спорить и могут окончательно потерять нить беседы. Вмешайтесь в это безобразие.

Стрелец

Хороший день для решения финансовых проблем. Ваши траты сейчас стоит хорошенько продумать. Лучше запишите их на бумаге. А вот доходы нужно не просто подсчитать, а постараться распланировать так, чтобы получилось отложить что-то на будущее.

Козерог

Вам нужно действовать размеренно, продумывать каждый шаг, не позволять себе рассеивать внимание. Успехи вполне вероятны, но ради них придется изрядно попотеть. Не ленитесь, только работая вы сможете добиться желаемого.

Водолей

Вам может показаться, что удача от вас отвернулась. Но это совсем не так. Для достижения целей вам нужно работать усерднее, полагаться на себя, не отвергать помощь близких. Используйте все методы, чтобы получить желаемое.

Рыбы

День может быть наполнен стрессами и неприятными разговорами. Ваше окружение сейчас словно с ума сошло, но не стоит из-за этого огорчаться. Вы не переубедите тех, кто не готов слушать. Отпустите ситуацию и дайте людям самим выпустить пар.

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