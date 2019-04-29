Гороскоп на 29 апреля: трудности у Раков и ошибки у Львов

Наступает благоприятный период для любого общения. Хотите знать, что вас ждет 29 апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто не оправдает собственные ожидания, кому нельзя расслабляться, а кто увидит перед собой новые перспективы.

Овен

Овны могут разочароваться в своих силах, так как взвалят на себя больше задач, чем смогут одновременно завершить. Это сильно повлияет на ваше эмоциональное состояние, поэтому не стоит себя перегружать. Постарайтесь отвлечься от работы.

Телец

Для Тельцов день будет непростым. Вам будет хотеться бросить все и расслабиться, но этого делать нельзя, пока дела не доведены до конца. Соберитесь и завершите начатое, тогда сможете позволить себе заслуженный отдых.

Близнецы

Для представителей этого знака наступает период, когда вы начнете видеть перед собой новые горизонты и перспективы. Вероятно, вам предложат повышение, или же вы сами решите заняться каким-то новым интересным проектом.

Рак

Раков ждут трудности и препятствия. Вы можете начать сомневаться в том, что делаете все верно, но не позволяйте сомнениям сбить вас с пути. Сейчас важно сфокусироваться и не бояться перемен, вскоре ситуация стабилизируется.

Лев

У Львов вероятны ошибки и промахи. Но не стоит судить себя слишком строго. Все время от времени могут действовать не совсем разумно, это не делает вас дураком. Просто обращайте внимание на свои действия и решения, анализируйте и делайте выводы.

Дева

Для Дев это время будет удачным. Вы сможете добиться желаемых целей, ваше самочувствие будет на высоте. Также вас ждет приятное общение с кем-то, кто вам дорог. Постарайтесь сфокусироваться на том, что вам нравится и не нервничать по мелочам.

Весы

Это хороший день для любой коммерческой деятельности. Также вероятен резкий скачок в каком-то деле, которое раньше не удавалось сдвинуть с места. Если не будете себя жалеть, быстро добьетесь значительных успехов. Дома лучше действовать без эмоций.

Скорпион

Не ждите от этого дня слишком многого. Скорее всего, до самого вечера все будет спокойно, стабильно и даже немного скучно. Развлеките себя просмотром кино или походом в парк на короткую прогулку. Хорошей идеей будет занятие спортом.

Стрелец

Старые проблемы будут проще решаться в этот период. Вспомните, кому и что вы недавно обещали. Важно вовремя выполнить все, что нужно, иначе люди могут на вас обидеться или даже разочароваться. Не берите денег в долг без крайней нужды.

Козерог

Вероятны ошибки в расчетах. Продумывайте все рабочие дела дважды, чтобы позже не пришлось ничего переделывать. Разберитесь с потоком задач, тогда сможете быстро все закончить и наконец-то отвлечься от скучной рутинной работы.

Водолей

День, наполненный неожиданностями. Новости будут вас пугать, смущать, заставлять нервничать и выбивать из колеи. Но перемены будут столь же яркими, сколь пугающими. Не бойтесь смотреть вперед, не за горами очень интересный период жизни.

Рыбы

День будет напряженным. Вам будет непросто сосредоточиться на чем-то, внимание будет словно постоянно ускользать. Возможна критика от начальства и разногласия с сотрудниками, в диалогах будьте дипломатичны и не срывайтесь на хамство.

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