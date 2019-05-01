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Гороскоп на 1 мая: Водолеям нельзя импровизировать, а Козерогам нужно полениться

среда, 01 мая 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Первая половина дня будет особенно продуктивной, все важные дела лучше назначить на это время. Хотите знать, что вас ждет 1 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут отличные идеи, кому лучше полениться, а кто получит заманчивое предложение.

Овен

Овнов посетят очень оригинальные и интересные идеи, которые оценят не только окружающие, а и люди со стороны. Важно не терять боевой настрой, идите вперед, не останавливаясь и не сбавляя темп. Вскоре вас ждет что-то внезапное и приятное.

Телец

Представителям этого знака лучше расслабиться и не слишком много работать. Если вы хотели уделить время дивану и любимой книге - сейчас идеальный момент для такого досуга. Вам нужно перезагрузиться и как следует набраться сил.

Близнецы

Близнецы могут получить очень заманчивое предложение. Но не спешите соглашаться, принимайте решение не эмоциями, а разумом. Хорошенько обдумайте все нюансы, посоветуйтесь с близкими. Так вы сможете избежать вероятных ошибок.

Рак

Постарайтесь составить план на ближайщее будущее. И хорошенько обдумайте все волнующие вас сейчас вопросы. Многие ответы кроются в глубине вашей собственной души. Чтобы их найти, вам нужно просто открыться и не пытаться себе врать.

Лев

Львов ждут неприятные ошибки и промахи. Вы будете думать, что делаете все верно, но ситуация может резко измениться и ваши планы придется корректировать. Действуйте и мыслите гибко, не привязывайтесь к одному конкретному восприятию происходящего.

Дева

Вы на высоте своих коммуникативных талантов. Сейчас любой собеседник будет слушать вас с упоением. Вы можете использовать это, чтобы внушить кому-то свою правоту. Но задумайтесь дважды, нужна ли вам победа такой хитрой ценой.

Весы

Смело беритесь за новые дела, не бойтесь пробовать что-то, чего раньше никогда не делали. Сейчас вы полны энергии и энтузиазма, это может привести вас к совершенно неожиданным успехам. Ловите волну и не опускайте паруса, удачи!

Скорпион

День будет спокойным и плавным. Он хорошо подойдет для подведения итогов, размышлений и отдыха. Это также хорошее время для наведения порядка, как вокруг себя, так и внутри. Разложите по полочкам свои переживания, поделитесь ими с близким человеком.

Стрелец

Это не самый насыщенный период, но позитивные впечатления все-таки будут. Постарайтесь радоваться мелочам, это поможет вам получить максимум от позитивных вибраций вокруг. Не нагружайте себе слишком сильно, особенно эмоционально.

Козерог

Вам не помешало бы просто побездельничать. Закончите работу и расслабьтесь. Просто не делайте ничего, что вам неприятно. Это пойдет на пользу вашему внутреннему равновесию. Также хорошо бы провести время с близкими людьми.

Водолей

В этот день не стоит особенно импровизировать. Постарайтесь заранее составить план действий и придерживаться его. Слишком сильные эмоциональные переживания все еще преследуют вас, но вы уже лучше с ними справляетесь. Так держать.

Рыбы

Настройтесь на положительную волну. Чем позитивнее вы будете мыслить, тем быстрее стабилизируется ситуация вокруг. Не нужно ругать себя за неудачи. Лучше подумайте о том, что нужно сделать, чтобы добиться желаемого результата.

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