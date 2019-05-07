Гороскоп на завтра: Скорпионов ждут эмоциональные скачки, а Рыбам придется менять планы

Главной темой этого дня будут взаимоотношения романтического характера. Хотите знать, что вас ждет 8 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто не сможет найте себе места, кто сможет гордиться собой, а кому не стоить отправляться в поездки.

Овен

Для Овнов это время будет непростым. Вы постоянно не будете находить себе места, все будет казаться странным, непривычным. Даже в самой комфортной обстановке вы найдете, к чему придраться. Не позволяйте себе срываться.

Телец

Тельцы в этот период будут успешны. Вы наконец сможете похвалить себя за успешное завершение дел, у вас даже появится явный повод собой гордиться. Но не стоит опускать руки, впереди еще много работы. Полученный опыт - только начало.

Близнецы

Для представителей этого знака день будет не совсем гладким. Особенно в том случае, если вы запланировали какую-то поездку. В дороге лучше соблюдать предельную осторожность, так как в пути вам могут встретиться не самые честные люди.

Рак

Для Раков день будет непростым. Вам нужно быть осторожными во всем, ведь одна маленькая ошибка сейчас может принести огромные последствия. Обращайте внимание на детали, не спешите и не пытайтесь делать все на скорую руку.

Лев

Вам стоит посвятить это время дороге. Все, что касается поездок, дальних или не очень, обречено на успех. Прогуляйтесь, съездите за город, или даже отправьтесь в спонтанное путешествие - это подарит вам бесценный заряд позитивных эмоций.

Дева

Вам придется принять непростое решение, которое потребует от вас концентрации и трезвого мышления. Сейчас не нужно опираться на свои эмоции, разум сможет лучше подсказать, как нужно действовать. Не выплескивайте негатив на близких.

Весы

Вас ожидает обычная привычная рутина. День может показаться скучным, но помните, что отсутствие новостей - хорошие новости. Наслаждайтесь стабильностью и тишиной, займитесь простыми приятными делами. Уделите время семье и дому.

Скорпион

Для Скорпионов день будет эмоциональным. Вы будете слишком импульсивны, ваша тяга к приключениям будет толкать вас на самые необдуманные и рискованные поступки. Старайтесь сохранять адекватное восприятие ситуации, иначе наломаете дров.

Стрелец

У Стрельцов не будет времени на душевные переживания - сейчас всем будет что-то от вас нужно. Как только закончится одно дело, будет сразу же начинаться другое, и так продлится еще какое-то время. Старайтесь себя не перегружать.

Козерог

Вы сможете договориться с кем угодно. Это принесет вам успех практически во всех делах, за что бы вы ни брались. Стоит задуматься о том, чтобы в этот день завершить дела, касающиеся переговоров. Ваша харизма сейчас на высоте, используйте ее.

Водолей

Водолеи смогут руководствоваться логикой, а не эмоциями. Это поможет решить конфликты и договориться с окружающими. Вы не будете терять времени зря, продуктивная работа, четкая цель и внутренняя гармония - вот ваши лучшие друзья в это время.

Рыбы

Рыбам придется менять планы, так как многое может измениться в последний момент. Но огорчаться не стоит, часто такие перемены только к лучшему. Вам придется импровизировать. От того, как быстро вы будете действовать, зависит ваш успех.

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