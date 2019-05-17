Гороскоп на завтра: самокритика у Скорпионов и соблазны у Водолеев

В это время не стоит пренебрегать творческой деятельностью. Многие знаки смогут раскрыть свой потенциал. Хотите знать, что вас ждет 18 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется подстраиваться под обстоятельства, кого ждет выбор между работой и дружбой, а кто будет стараться зря.

Овен



Для представителей этого знака наступит период, когда придется подстроиться под ситуацию. Вы будете планировать что-то одно, а в итоге все сложится совсем иначе. Импровизируйте и не жалейте о давних возможностях и планах.

Телец

Для вас время будет непростым. Вам нужно будет выбирать между рабочими делами и дружескими отношениями. Конечно, вы сами решаете, что для вас важнее. Но не спешите с выводами и постарайтесь все тщательно обдумать.

Близнецы

У Близнецов вероятны разочарования. Вы потратите немало сил и времени на проект, который не принесет желаемых результатов. Подумайте, может это не то дело, которому нужно уделять столько внимания?

Рак

Ракам будет трудно поставить перед собой цели и на них сосредоточиться. Лучше не планируйте на это время ничего серьезного, ваши ресурсы сейчас не в лучшей форме. Постарайтесь разделить обязанности и отдохнуть.

Лев

Для Львов этот день будет наполнен трудностями. Вы будете пытаться добиться успеха в каком-то деле, которое пока никак не будет вам даваться. Продумайте свою тактику, очень может быть, что вся проблема только в ваших неверных шагах к цели.

Дева

Девы будут уверенно двигаться в какую-то сторону, но вскоре поймут, что выбрали неверное направление. В этот момент стоит просто развернуться и начать все заново, без эмоций. Не расстраивайтесь из-за неудачных попыток, это все опыт.

Весы

У Весов день будет наполнен разносторонними делами. Вы будете постоянно переключаться с одной задачи на другую, поэтому запросто можете запутаться. Не спешите закончить все дела сразу, это не поможет. Лучше отвлечься и действовать спокойно.

Скорпион

Для представителей этого знака Зодиака наступает период жесткой самокритики. Вас будет сильно раздражать, что вы не добиваетесь желаемого так быстро, как хотели бы. Подумайте, чего вам не хватает для достижения своих целей.

Стрелец

Вы чувствуете приближение перемен. И интуиция вас не обманывает. Но не ждите, что сможете легко перестроиться на новые обстоятельства. Вам нужно будет менять свои привычные взгляды и действовать по совершенно новым планам.

Козерог

Ваше желание пробовать что-то новое сейчас не особо уместно. Придерживайтесь традиций, которые сами же когда-то установили. Не нужно действовать слишком импульсивно, сейчас легко наделать ошибок. Идите к своей цели вдумчиво.

Водолей

У Водолеев будет соблазн получить желаемое, ввязавшись в авантюру. Этого делать нельзя. Скорее всего, кто-то просто пытается обмануть вас и забрать ваш успех себе. Действуйте так, как подсказывает вам ваше сердце. Оно лучше знает, что сейчас правильно.

Рыбы

Рыбы в этот день будут искать помощи. Не бойтесь довериться кому-то опытному, но помните, что вашим союзником может быть только тот, кому вы однозначно доверяете. Ваш успех будет зависить от окружающих, опирайтесь на умных людей.

Читайте также гороскоп на май 2019 года для всех знаков зодиака.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.