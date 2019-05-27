Гороскоп на завтра: Раков ждут разочарования, а Водолеям придется решать проблемы

Это время будет благоприятно для смены деятельности. Хотите знать, что вас ждет 28 мая? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно быть внимательными, кого ждет неожиданная встреча, а кто будет экспериментировать.

Овен

Овны должны проявить максимальную внимательность. Если упустите из виду хоть какую-то мелочь, можете пожалеть об этом позже. Особенно не стоит спешить в любовных делах. Ваши эмоции могут сбивать с толку, контролируйте их.

Телец

День, наполненный неожиданностями. Новости будут вас пугать, смущать, заставлять нервничать и выбивать из колеи. Но перемены будут столь же яркими, сколь пугающими. Не бойтесь смотреть вперед, не за горами очень интересный период жизни.

Близнецы

Для Близнецов день будет эмоционально непростым. Вас ждет встреча, которая оставит после себя отпечаток. Диалог может застать вас врасплох, поэтому будьте готовы импровизировать. Не стройте на это время важных планов.

Рак

Раки могут разочароваться в своих силах, так как взвалят на себя больше задач, чем смогут одновременно завершить. Это сильно повлияет на ваше эмоциональное состояние, поэтому не стоит себя перегружать. Постарайтесь отвлечься от работы.

Лев

Для Львов день будет непростым. Вам будет хотеться бросить все и расслабиться, но этого делать нельзя, пока дела не доведены до конца. Соберитесь и завершите начатое, тогда сможете позволить себе заслуженный отдых.

Дева

Девы в этот период будут склонны к экспериментам. Ваши новые идеи будут казаться вам гениальными, но лучше все же посоветоваться с близкими людьми. Не позволяйте себе работать слишком много, здоровый отдых вам необходим.

Весы

День может принести вам сюрпризы. Например, вероятна встреча с кем-то приятным и симпатичным. Эмоционально вы будете на высоте, а вот интуиция может вас подвести. Внимательно слушайте, что говорят вам люди. И делайте выводы.

Скорпион

Для представителей этого знака наступает период, когда вы начнете видеть перед собой новые горизонты и перспективы. Вероятно, вам предложат повышение, или же вы сами решите заняться каким-то новым интересным проектом.

Стрелец

Стрельцов ждут трудности и препятствия. Вы можете начать сомневаться в том, что делаете все верно, но не позволяйте сомнениям сбить вас с пути. Сейчас важно сфокусироваться и не бояться перемен, вскоре ситуация стабилизируется.

Козерог

Можете наконец приступить к реализации своего давнего масштабного плана. Сейчас у вас есть время, чтобы все продумать и реализовать максимально четко. Не бойтесь пробовать что-то новое и совершать решительные шаги. Скоро вас ждет успех.

Водолей

Вы будете заняты решением мелких проблем, которые вам уже изрядно надоели. Но как только все это останется позади, вам станет намного легче. Не обращайте внимания на колкие замечания своих знакомых, многие сейчас просто вам завидуют.

Рыбы

Вероятны ошибки в расчетах. Продумывайте все рабочие дела дважды, чтобы позже не пришлось ничего переделывать. Разберитесь с потоком задач, тогда сможете быстро все закончить и наконец-то отвлечься от скучной рутинной работы.

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