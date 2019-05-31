Гороскоп на 31 мая: Ракам надо себя порадовать, а Скорпионам придется принимать решения

Многих в это время ждут проблемы с эмоциональным фоном. Хотите знать, что вас ждет 31 мая апреля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет общителен, кто привлечет к себе внимание, а кому нельзя лениться.

Овен

Сейчас не лучшее время для переговоров. Пытаясь настоять на своем вы только еще сильнее раздражаетесь и можете запросто потерять авторитет. Лучше отложите важные дела и займитесь чем-то более простым. Или вообще возьмите выходной.

Телец

Тельцы будут общительны и обаятельны, смело устраивайте любые встречи, они пройдут гладко и приятно. Сейчас люди особенно внимательно вас слушают, это можно использовать, чтобы завершить давние проекты. Но не будьте слишком настойчивы.

Близнецы

Вы будете активно привлекать внимание к собственной персоне. И не всегда осознанно. Ваше подсознание будет требовать активной реакции публики, хоть вы и сами можете этого не заметить. Не удивляйтесь, если вдруг сами себе покажетесь немного безумными.

Рак

Вам стоит порадовать себя, даже если вам кажется, что на это нет ни времени, ни ресурсов. Купите себе что-то новенькое, съешьте любимую еду, поспите на час дольше. Сделайте все возможное, чтобы заставить себя улыбнуться и отвлечься от проблем.

Лев

Вы будете чрезвычайно миролюбивы, поэтому все назревающие конфликты сможете пресечь еще в корне. Это поможет не только вам самим, но и вашему окружению. Если думаете, что можете кому-то помочь своим советом, попробуйте. Но не настаивайте.

Дева

Вы можете наломать дров как на работе, так и дома. Стоит дважды продумывать свои слова перед тем, как их произнести. Люди могут быть обидчивы, не стоит их провоцировать. Вам также нужно задуматься о своем здоровье, обратите внимание на самочувствие.

Весы

Не ленитесь проводить длительные беседы. Да, самим все решить было бы быстрее, но с командой вы будете действовать куда более эффективно. Помните, что в одиночку крайне непросто добраться до далеких целей. Будьте мудрее и рассудительнее.

Скорпион

Вам придется самостоятельно принимать решения и воплощать их. Стандартные методы вам не годятся, это будет вызывать непонимание у окружающих. Но, несмотря на неприятие других людей, вы добьетесь выдающихся результатов.

Стрелец

В первой половине дня вы можете получить важную информацию. Не ждите от окружающих серьезных поступков, они могут не оправдать ваших ожиданий. При решении деловых вопросов опирайтесь только на собственные знания и опыт.

Козерог

Вам легко будет добиться успехов и опередить конкурентов, но для этого нужно будет активно поработать. Ваше терпение поможет дойти до нужного этапа. Идите вперед и не давайте себе лениться, тогда скоро получите желаемое.

Водолей

Волнения и переживания будут поджидать вас на каждом углу. А вот больших побед в этот день ждать не стоит. Наберитесь терпения. Больше всего вам сейчас нужна внутренняя гармония. Если сможете ее удержать, приятно удивитесь чуть позже.

Рыбы

День будет хорошим для любой самостоятельно работы. Вам сейчас лучше все делать самому, окружающие своей поддержкой будут только отвлекать и мешать. Дистанциируйтесь от коллег и постарайтесь завершить дела спокойно.

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