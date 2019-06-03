Гороскоп на завтра: Ракам поможет интуиция, а Скорпионам нужна будет помощь

Хорошее время для переговоров и деловых вопросов. Хотите знать, что вас ждет 4 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут важные встречи, кому придется заниматься скучными делами, а кому важно соблюдать осторожность.

Овен

Переговоры и встречи в этот день будут даваться легко. Если на неделе вам нужно встретиться с кем-то по работе, продумайте будущий разговор уже сейчас. Выпишите на листочке все вопросы и ответы, чтобы быть готовым к любому диалогу.

Телец

Вам придется заняться делами, которые делать не особо хочется. Но тут ничего не поделаешь, задачи сами себя не решат. Наберитесь терпения и просто действуйте по плану. Постарайтесь воспринимать рутину как тренинг своей усидчивости.

Близнецы

Если планируете какое-то масштабное мероприятие, соблюдайте осторожности. Сейчас существует риск взяться за невыполнимые обязательства. Берите на себя только те задачи, в которых вы полностью уверены, иначе можете не справиться.

Рак

Недоброжелатели сейчас будут особенно активными. Но ваша интуиция поможет вовремя их раскусить и предугадать их действия. Есть вероятность разрыва старых контактов, но не стоит слишком огорчаться. Те, кому вы важны, никуда не уйдут.

Лев

Двигайтесь к вашим целям без спешки, небольшими шагами. Иногда лучше действовать медленно, но верно, нежели поспешить и наломать дров. Осторожность сейчас стоит соблюдать во всех делах и разговорах. Иначе невроз вам обеспечен.

Дева

Вы можете резко вернуться в прошлое. Не бойтесь такого поворота, он поможет вам исправить старые ошибки. Также вероятные приятные встречи с кем-то, кто для вас близок. Используйте эти моменты, чтобы наладить важные контакты.

Весы

Мелкие задачи будут вас сильно раздражать. Не заставляйте себя заниматься тем, что может немного подождать. И не бойтесь показаться лентяем, окружающие и так прекрасно знают, насколько вы ответственный и активный человек.

Скорпион

Если вы консерватор, можете почувствовать, что упустили что-то важное из-за своих устоявшихся принципов и взглядов. Не огорчайтесь, ведь всегда можно наверстать то, что хочется. Попросите помощи у более прогрессивных товарищей, вам будет интересно узнать что-то новое.

Стрелец

День будет плодотворным, но достижения вас не обрадуют. А причиной тому обыкновенная скука. Развлеките себя, придумайте себе какое-то интересное занятие. Пока не настроитесь на позитивный лад, так и будете самих себя вгонять в тоску.

Козерог

Многие ваши действия могут очень удивлять окружающих. Некоторых ваши решения даже шокируют. Но все в порядке до тех пор, пока вы сами отдаете себе отчет в своей правоте. Не будьте грубыми на работе и дома, люди просто не до конца вас понимают.

Водолей

Это хорошее время для решения проблемы, которая давно беспокоит и вас самих, и ваших близких. Проявите смекалку, тогда сможете быстро отыскать самое верное решение. Не стоит тратить время на пустую болтовню, лучше проявите себя в поступках.

Рыбы

Прямой путь - не всегда самый короткий. Сейчас вам нужно быть чуть хитрее, тогда вы найдете обходные дорожки и сможете добиться желаемого еще быстрее, чем изначально планировали. Возможны споры, но никто не сможет вам помешать осуществить задуманное.

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