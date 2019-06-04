Гороскоп на завтра: Козероги будут раздражены, а Скорпионов ждут неприятные встречи

День несет разочарования и неприятные эмоции. Хотите знать, что вас ждет 5 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно следить за своими словами, кто откажется от планов, а кто будет вести себя эгоистично.

Овен

Вам стоит следить за своими высказываниями. Вы легко можете обидеть кого-то, или даже случайно сорваться на нецензурную брань. Держите себя в руках, иначе потеряете уважение в глазах окружающих. И восстановить его будет непросто.

Телец

Вам придется отказаться от каких-то планов. Задуманные дела осуществить не получится, или получится, но не полностью. День будет словно идти наперекосяк, но к вечеру ситуация наладится. Наберитесь терпения и не опускайте руки.

Близнецы

Вы можете быть навязчивы и эгоистичны, особенно в отношениях с любимым человеком. Не нужно давать волю своим слабостям, из этого ничего хорошего не выйдет. Также вам придется в одиночку заняться работой. Постарайтесь сделать все качественно.

Рак

Все будет идти ровно и гладко, но только в первой половине дня. К вечеру эмоциональный фон начнет раскачиваться, как качели. Вас сможет вывести из себя любая мелочь, поэтому лучше не планируйте на это время ничего, связанного с общением.

Лев

Вам не стоит бояться крупных неудач, но вот мелкие неприятности будут преследовать буквально на каждом шагу. Переступать через них бессмысленно, лучше постараться найти способ их побороть. Это поможет вам в будущем.

Дева

Не лучшее время для проявления инициативы. Вероятно, вашим близким нужна будет ваша помощь, просто делайте то, о чем вас просят. Но не хватайтесь за все домашние дела одновременно. Прислушивайтесь к себе и окружающим, чтобы избежать конфликта.

Весы

Не стоит слишком сильно перегружать себя задачами. Берите ровно столько дел, сколько точно можете закончить прямо сегодня. Иначе груз обязательств будет расти, это помешает вам заняться новыми интересными делами и планами.

Скорпион

Скорпионам придется встретиться с кем-то, кто им крайне неприятен. Интересно, что встреча пройдет совсем не так плохо, как ожидается. Вероятно, она даже принесет полезную информацию, а может и улучшит отношения с давним неприятелем.

Стрелец

Вы будете очень общительны и людей будет тянуть к вам, словно магнитом. Используйте это, чтобы познакомиться с тем, кто вам давно нравится. Не бойтесь делать первый шаг и гоните в сторону все сомнения. Вы очаровательны и это точно заметят.

Козерог

Вас будет раздражать необходимость постоянно что-то кому-то доказывать. Но срываться и злиться не стоит. Помните, что позиция лидера всегда предусматривает общение. Одним нужны ваши советы,но другие с вами не согласны. И это нормально.

Водолей

Вам будет скучно, с самого утра все будет идти слишком плавно, размеренно и обыденно. Поэтому может появиться желание сделать что-то из ряда вон выходящее. Все идеи, касающиеся внешнего вида, можете смело воплощать. А вот работу бросать не стоит.

Рыбы

Вы можете чувствовать себя не лучшим образом, но ваше моральное состояние будет на высоте. Не нужно огорчаться по мелочам. Если не успеваете сделать что-то, просто отпустите эту задачу. Вы сможете вернуться к ней позже, когда будет удобнее.

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