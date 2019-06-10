Новые горизонты и внезапные приступы ревности: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

На этой неделе стоит обратить особое внимание на свои чувства, так как они могут начать выходить из под контроля. Хотите знать, что вас ждет в период с 10 по 16 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как сохранить отношения и получить новые знания.

Работа

В этот период многих ждут новые перспективы и свежая информация. Ваша задача - успеть получить как можно больше ярких впечатлений и знаний, они точно пригодятся в ближайшем будущем. Нужно также следить за тенденциями. Возможно, ваш подход к работе или любимому делу начал устаревать. Постарайтесь поймать волну и опередить конкурентов, но делайте это честно. Фальш - однозначный враг, если вы хотите добиться длительного успеха.

Отношения

На этой неделе чувства и эмоции могут захлестнуть с головой. Также не исключена сильная ревность, которая может быть как объективной, так и придуманной. Многие пары окажутся в кризисных ситуациях, когда придется выбирать между собственной гордыней и прочной связью. Если ваши отношения для вас что-то значат, не давайте своим импульсам их испортить. Иначе позже будете очень сильно об этом жалеть.

Здоровье

Из-за скачков давления и резких перепадов волн многие могут чувствовать нестабильность, как моральную, так и физическую. Сонливость может настигать с самого утра, а вот к вечеру активность, скорее всего, будет повышаться. Перепланируйте ваши дела так, чтобы заниматься ими в максимально комфортное для себя время. Также очень важно обратить внимание на свой рацион, сейчас он будет сильно влиять на ваше состояние.

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