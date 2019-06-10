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Новые горизонты и внезапные приступы ревности: астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака

понедельник, 10 июня 2019, 12:00
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Фото: pixabay.com

На этой неделе стоит обратить особое внимание на свои чувства, так как они могут начать выходить из под контроля. Хотите знать, что вас ждет в период с 10 по 16 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, как сохранить отношения и получить новые знания.

Работа

В этот период многих ждут новые перспективы и свежая информация. Ваша задача - успеть получить как можно больше ярких впечатлений и знаний, они точно пригодятся в ближайшем будущем. Нужно также следить за тенденциями. Возможно, ваш подход к работе или любимому делу начал устаревать. Постарайтесь поймать волну и опередить конкурентов, но делайте это честно. Фальш - однозначный враг, если вы хотите добиться длительного успеха.

Отношения

На этой неделе чувства и эмоции могут захлестнуть с головой. Также не исключена сильная ревность, которая может быть как объективной, так и придуманной. Многие пары окажутся в кризисных ситуациях, когда придется выбирать между собственной гордыней и прочной связью. Если ваши отношения для вас что-то значат, не давайте своим импульсам их испортить. Иначе позже будете очень сильно об этом жалеть.

Здоровье

Из-за скачков давления и резких перепадов волн многие могут чувствовать нестабильность, как моральную, так и физическую. Сонливость может настигать с самого утра, а вот к вечеру активность, скорее всего, будет повышаться. Перепланируйте ваши дела так, чтобы заниматься ими в максимально комфортное для себя время. Также очень важно обратить внимание на свой рацион, сейчас он будет сильно влиять на ваше состояние.

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Раздел: ОбществоАстрология
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