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Гороскоп на 20 июня: Ракам будет хотеться любви, а Козерогам придется идти на жертвы

четверг, 20 июня 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

День будет наполнен любовными переживаниями и неожиданными всплесками эмоций. Хотите знать, что вас ждет 20 июня? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно быть смелее, кого ждут романтические приключения, а кого будет сопровождать удача.

Овен

Начните получать удовольствие от происходящего вокруг. Вам только кажется, что все как-то не так. На самом деле, вы просто не замечаете многих чудесных вещей. А стоило бы, они очень пригодятся в будущем.

Телец

Наберитесь решимости и не бойтесь ответственности. Внимательно изучите порученные вам дела, иначе можете провалить даже самые простые задачи. В эмоциональном плане, день будет полон противоречий. Не держите все внутри, иначе рискуете сорваться и привлечь неприятности.

Близнецы

Жажда новых свежих впечатлений может завести вас в тупик. Также будет обострено внимание со стороны противоположного пола, будьте готовы к этому. Не стоит пренебрегать мудрыми советами, вы сейчас можете действовать не слишком разумно.

Рак

Сейчас вам будет очень хотеться любви, и все в ваших руках! Романтическое свидание, признание в чувствах или даже предложение руки и сердца - все это у вас получится. Важно только набраться смелости и не бояться неудач.

Лев

Ваши коммуникационные навыки и дар убеждения будут на высоте. Звезды советуют посвятить это время налаживанию отношений с окружающими и близкими. В профессиональном плане, ваши амбиции и лидерские качества привлекут внимание коллег и будут достойно вознаграждены.

Дева

Не пытайтесь успеть все и сразу, так вы запросто можете запутаться и упустить важные детали. Сейчас вам стоит найти время на общение с близкими людьми, это поможет отвлечься и "разгрузить" голову. Не забывайте, что ваши эмоции влияют на тех, кто вас любит.

Весы

Ваши недоброжелатели сейчас очень пристально за вами наблюдают. Но не дайте этой публике сбить вас с курса. Наоборот, пусть "зрители" увидят ваше очарование во всей красе. Сбейте их с толку своей уверенностью и неотразимостью.

Скорпион

Хорошенько продумайте ваш бюджет, так как скоро могут случиться незапланированные траты. Скорее всего, они будут приятными, но вам все же стоит подготовиться, чтобы не остаться без денег.

Стрелец

Сейчас вы будете особенно притягательны в глазах другого пола. Поэтому стоит соблюдать осторожность, бурные всплески страсти могут затуманить ваш разум. Не забывайте рассуждать логически и взвешивать все детали своих поступков.

Козерог

Сейчас водоворот событий увлекает и заставляет многим жертвовать ради достижения желаемого, но не позволяйте ему отбирать у вас то, что вам дорого. Помните, что именно вы являетесь хозяином ситуации. И вы вполне можете держать все под контролем.

Водолей

Сейчас вы выпадаете из центра всеобщего внимания. Но не стоит расстраиваться, это можно использовать, чтобы понаблюдать за окружающими. Не будьте сейчас слишком доверчивы, люди много говорят за спиной.

Рыбы

Вы сейчас можете быть очень удачливы, пользуйтесь этим с умом. Если сегодня до вечера вы хорошо продумаете планы на ближайшее будущее, сможете реализовать даже самые смелые идеи. Причем совсем скоро.

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