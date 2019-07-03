Гороскоп на 3 июля: повышение у Дев и капризы у Рыб

Наступает время больших перемен, которые повлияют на дальнейший ход событий. Хотите знать, что вас ждет 3 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут изменения на личном фронте, кому придется понервничать, а кого ждет финансовое улучшение.

Овен

Хорошее время для больших перемен. Изменения в личной жизни, смена профессиональной деятельности, ремонт, переезд - все это стоит начать именно сейчас. Но не спешите и продумайте все детали, чтобы не пожалеть о своих решениях.

Телец

В этот день все будет казаться слишком сложным. Рабочие вопросы будут даваться вам тяжело, то же самое будет происходить и на личном фронте. Постарайтесь не нервничать и отложить дела, которые не требуют срочного вмешательства.

Близнецы

Ваши финансовые дела наконец пойдут вверх. Хороший период для продумывания и совершения покупок, как повседневных, так и крупных. Все, что вы сейчас вложите в долгосрочные проекты, окупится со временем.

Рак

Для вас наступает плодотворный период, постарайтесь воспользоваться этим, чтобы закрыть давние дела и добиться успеха в новых начинаниях. На любовном фронте все будет не слишком гладко, но вам удастся разобраться с накопившимися проблемами.

Лев

Отложите поездки и развлечения и уделите время работе. Если не закончите вовремя запланированные дела, они начнут расти, как снежный ком. Лучше разберитесь с необходимым и только потом принимайтесь за все остальное.

Дева

Есть шанс получить повышение или прибавку к зарплате. Поговорите с начальством о ваших идеях, сейчас вас должны услышать. Также стоит отстаивать свою точку зрения, так как, скорее всего, вы правы. Но сначала убедитесь в том, что ваши убеждения верны.

Весы

В этот период вам может захотеться одиночества. Люди могут начать вас сильно напрягать, если такое произойдет, позвольте себе просто дистанциироваться. Так будет лучше для всех.

Скорпион

Будьте осторожны, как морально, так и физически. В этот день велика вероятность получить травму. Поберегите себя и не занимайтесь ничем опасным. Лучшим решением будет побыть дома или в офисе, не нагружая себя тяжелой работой.

Стрелец

Ваше финансовое положение улучшится, причем это может произойти совершенно неожиданно. Чтобы избежать скуки стоит отправиться в поездку. Также новые знакомства принесут вам пользу и позитивное настроение.

Козерог

У Козерогов вероятен выход из кризисной ситуации. Несмотря на большое количество различных испытаний, вы сможете достойно справиться с поставленными задачами. Если проявете сильные стороны вашего характера, сможете добиться желаемого авторитета.

Водолей

На этот день можете планировать встречи и начало новых дел. Также стоит быть внимательным к окружению, обратите внимание на скрытые мотивы ваших коллег и знакомых. Возможно, кто-то пытается использовать вашу доброту в корыстных целях.

Рыбы

Ваши надежды оправдаются очень неожиданно и приятно. Также многие будут стараться вам угодить, даже ваши капризы будут легко сходить вам с рук. Но не позволяйте себе садиться людям на шею.

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