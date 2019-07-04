Гороскоп на завтра: Девы должны доверять интуиции, а Рыбы могут сильно устать

В этот период важно наладить все свои дела. Как личные, так и деловые. Хотите знать, что вас ждет 5 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно попросить помощи, кому лучше отложить важные задачи, а кто должен изменить свой образ жизни.

Овен

Это время насыщено интересными и сложными событиями. Если нужно, обратитесь за помощью к людям более опытным и рассудительным, они подскажут верные решения. В любовной сфере вас ждут недоразумения, постарайтесь объяснить себя и не делать глупостей.

Телец

В первой половине дня не предвидится резких скачков, можете запланировать на это время решение повседневных дел. Также в это время не желательно обсуждать планы на будущее, лучше отложить подобное планирование на завтра.

Близнецы

Если вы хотели изменить свой образ жизни, стоит начать сейчас. Откажитесь от вредных привычек и займитесь своим здоровьем. И не перенапрягайтесь, ваш организм сейчас нуждается в перезагрузке и достаточном количестве отдыха.

Рак

Сейчас у вас есть шанс что-то серьезно изменить в рабочей сфере. Также можно попробовать наладить дела на личном фронте, но будьте готовы к серьезной работе над ошибками. У Раков-везунчиков будет шанс получить работу мечты.

Лев

Львы сейчас могут сердиться по мелочам. Не стоит тратить свою энергию на небольшие неприятности или вещи, от вас не зависящие. Вокруг происходит масса хороших событий, но вы не замечаете их из-за зацикленности на плохом. Откройте глаза и вы сразу увидите, как положительно все складывается.

Дева

Хорошее время для выполнения задач, которые вы давно наметили, но никак не могли завершить. Также сейчас нужно смело браться за абсолютно новые дела, интуиция сейчас вас не подведет. Доверяйте внутреннему голосу.

Весы

Вам хочется приключений, поэтому вы можете совершать поступки, которые обычно вам не свойственны. Извлеките из этого полезный опыт и знания, и постарайтесь не наломать дров. Хорошей идеей будет смена имиджа, но будьте готовы к неожиданному результату.

Скорпион

Вероятны неприятные или даже неловкие ситуации. Ваша искренность сейчас может раздражать окружающих, а кого-то она даже ранит. Разберитесь сначала в себе, и только потом рассказывайте другим о своих переживаниях.

Стрелец

Решение финансовых вопросов сейчас будет даваться вам легко. Разберитесь с долгами и планированием трат, это поможет избежать неприятностей в дальнейшем. Если вы считаете, что сейчас стоит поэкономить, посчитайте все и разберитесь, как получить необходимое.

Козерог

Переговоры будут проходить плодотворно. Но не обойдется без трудностей. Вы достойно с ними справитесь благодаря позитивному взгляду на ситуацию. Не позволяйте себе грустить, в хорошем настроении вы сможете достичь желаемого.

Водолей

Хороший день для решения рабочих вопросов, подписания контрактов, обсуждения новых проектов. Даже если никто не верит в успех какого-либо вашего дела, не сдавайтесь. Позже вы на деле докажете людям свою правоту.

Рыбы

Вы можете сильно устать в этот день, но силы будут потрачены не зря. Вам удастся решить большое количество накопившихся задач, если вы сможете заставить себя ударно поработать. После этого лучше взять дополнительный выходной.

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