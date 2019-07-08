Гороскоп на 8 июля: Близнецам придется поменять планы, а Скорпионов затянет рутина

Сейчас важно не ввязываться в конфликты и идти вперед. Хотите знать, что вас ждет 8 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно отдохнуть, кого ждут ссоры, а у кого внезапно изменятся планы.

Овен

Овнам лучше не заниматься никакими рабочими делами. Это не попытка отдохнуть или полениться, наоборот. Вам лучше отложить все дела, чтобы не наделать ошибок. Так будет правильнее и легче для всех, только найдите способ это провернуть.

Телец

Тельцы запросто могут вляпаться в серьезный конфликт. Сейчас буквально со всех сторон в вас будут лететь самые различные провокации, постарайтесь не поддаваться. Если же ссора все-таки произойдет, держите себя в руках, иначе будет сильный скандал.

Близнецы

Близнецам будет непросто сосредоточиться. Вам придется перенести свои планы, а может и отказаться от них вовсе. Сейчас события будут сами выбирать свой ход, вы сможете повлиять на них лишь косвенно. Просто будьте готовы импровизировать.

Рак

День хорош для самостоятельных занятий. Сейчас вам будет комфортно только в компании какого-то одного человека, остальные будут мешать и раздражать, даже искренне желая помочь. Оградите себя от лишнего общения, чтобы никого не обидеть.

Лев

Вы можете смело отправляться на переговоры. Даже если ваши собеседники изначально не настроены вас слушать, вы сможете достаточно быстро их переубедить. Но не стоит очаровываться, вероятно резкое изменение хода событий.

Дева

Вы будете чувствовать себя как на иголках. Девы найдут миллион поводов для беспокойства. Комично то, что практически ни один из них не будет реальным. Не выдумывайте себе проблемы, это никак не поможет вам разобраться с делами.

Весы

Вы сможете добиться своей цели, если будете дипломатичны. Но слишком сильно уступать оппонентам тоже не нужно, отстаивайте свою позицию сдержанно и уверенно. Если позволите себе сорваться и психануть, придется начать все с начала.

Скорпион

Вам придется отказаться от каких-то интересных занятий, чтобы закончить рутинные дела. Это будет не слишком приятно, но зато вы не оставите на себе груза обязательств. Постарайтесь сделать все качественно, чтобы ничего не пришлось переделывать.

Стрелец

Старые знакомые могут внезапно напомнить о себе. Вероятны приятные встречи и интересные разговоры, также вас ждет обостренное внимание со стороны противоположного пола. Вы привлекательны, но сами об этом забыли. Вспомните.

Козерог

Возможны премии или повышения. Также вам будет легко общаться с людьми, ведь весь негатив вы уже успели выплеснуть. Это поможет балансировать и находить правильные решения во всех возникающих ситуациях. Не забывайте улыбаться.

Водолей

Можно смело инвестировать во что-то, совершать покупки и строить планы, а вот работу лучше не менять. Даже думать об этом забудьте на этот день, любые идеи могут оказаться неверными. Лучше займитесь подобными вопросами чуть позже.

Рыбы

Вы терпеливы, но теряете над собой контроль. Любые вопросы, касающиеся романтических отношений, будут сбивать вас с толку и заставлять злиться. Постарайтесь просто избегать внезапных всплесков эмоций, чтобы ни на кого не сорваться.

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