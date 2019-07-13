Гороскоп на 13 июля: Близнецам нужно воздержаться от опасного спорта, а Дев ждут ошибки

В этот период важно наладить свои коммуникативные способности. Хотите знать, что вас ждет 13 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно быть решительнее, кого ждут разочарования, а кому нельзя рисковать.

Овен

Наберитесь решимости и не бойтесь ответственности. Внимательно изучите порученные вам дела, иначе можете провалить даже самые простые задачи. В эмоциональном плане, день будет полон противоречий. Не держите все внутри, иначе рискуете сорваться и привлечь неприятности.

Телец

Вы можете запросто стать душой любой компании, сейчас для вас открыты все двери. Только не открывайтесь людям слишком сильно. Те, кто кажется вам невероятно приветливыми и добрыми, запросто могут плюнуть в спину. Однако, при должной осторожности, вы можете встретить действительно хороших людей, которые останутся в вашей жизни надолго.

Близнецы

Сейчас вам не стоит рисковать. В первой половине дня возможны неприятности, поэтому постарайтесь назначить все важные дела на вечер. Этот день также не годится для занятий опасными видами спорта и спонтанных поездок.

Рак

Вы можете сильно пострадать из-за собственной доверчивости. Ваша наивность заставит недоброжелателей попытаться вас использовать. Будьте внимательны и не позволяйте никому сесть вам на шею. И не нужно слишком остро реагировать на происходящее.

Лев

Представители этого знака будут действовать очень медлительно. Вы можете многое не успеть, если сами не заставите себя быть немного активнее. В романтических делах лучше сохранять спокойствие, так вы сможете сохранить баланс.

Дева

В это время все будет даваться вам с трудом. Ошибки будут буквально сыпаться градом, но старайтесь не быть слишком самокритичны. Всем свойственно ошибаться, важно выносить из происходящего полезный жизненный опыт.

Весы

Ваши коммуникативные навыки сейчас могут упасть ниже плинтуса. Ваши шутки будут не смешными, споры будут проигрышными, даже обычные диалоги могут завести в тупик. Не расстраивайтесь. Период пройдет и все вернется на свои места.

Скорпион

Вас ждут трудности, из-за которых возможно придется отказаться от заранее намеченных планов. Это приведет к эмоциональной нестабильности, вас легко будет вывести из себя любой мелочью. Не срывайтесь на окружающих, они ни в чем не виноваты.

Стрелец

День будет спокойным, без каких-либо сюпризов, всплесков и неожиданностей. Если же что-то вас и удивит, вы сможете взглянуть на все философски. Вы сейчас словно китайский мудрец. Оставайтесь спокойны, и сможете удержать свою гармонию.

Козерог

Вам важно соблюдать осторожность во всем. День будет казаться неудачным, но вы сможете сделать его приятнее, если приложите определенное количество усилий. Ваше настроение, как и ваш успех, сейчас полностью в ваших руках.

Водолей

Сейчас вам лучше отказаться от экспериментов. Выбирайте для всего проверенные методы и способы, не бойтесь попросить совета и перепроверить все дважды. Даже если вы уверены в своей правоте, убедитесь в ней наверняка.

Рыбы

Вы можете удивить своими смелыми идеями как всех вокруг, так и самих себя. Будьте готовы к тому, что ваши амбиции сначала будут непоняты. Но вскоре вы сможете доказать окружающим свою однозначную правоту.

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