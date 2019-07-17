Гороскоп на 17 июля: Близнецы будут раздражать людей, а Весам нужно делать добрые дела

День будет наполнен мелкими неприятностями и испытаниями. Хотите знать, что вас ждет 17 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому лучше промолчать, а кто будет эмоционально нестабилен.

Овен

Этот день принесет вам важные встречи. Будьте готовы к тому, что вам придется производить впечатление на влиятельных людей. Не будьте слишком прямолинейны, иногда лучше промолчать или уступить, чтобы позже доказать свою правоту эффективнее.

Телец

Неприятности будут поджидать на каждом углу, но ваша эмоциональная стабильность поможет с ними справиться. Вы сможете спокойно реагировать даже на те вещи, которые обычно быстро выводят вас из себя. Старайтесь не перегибать палку и держать спину ровно.

Близнецы

Вы словно специально делаете все так, чтобы окружающие на вас сердились. Даже пытаетесь нарваться на конфликт, спровоцировать ссору, заставить людей с вами ругаться. Близнецы в этот период - настоящие энергетические вампиры.

Рак

Люди, которые уже вмешивались в ваши дела, снова дадут о себе знать. Вам придется перетерпеть неприятные разговоры, но лучше держать себя в руках и не взрываться. Скандал не поможет ничего решить, не провоцируйте его и поберегите свои нервы.

Лев

Знакомства будут полезными, если вы покажете себя с лучшей стороны. Больше интересуйтесь делами своих близких, им нужно ваше внимание. Сейчас родным может показаться, что работа для вас на первом месте. Покажите им, что они ошибаются.

Дева

Хотите кому-то помочь? Сделайте это бескорыстно. Направьте свои силы на дела, в которые искренне верите, даже если факты говорят против ваших убеждений. Действуйте сердцем, оно подскажет верный путь и поможет увидеть скрытые таланты.

Весы

Все выйдет именно так, как должно. Если бескорыстно поможете кому-то, люди будут очень вам благодарны. Но старайтесь делать добрые дела только с открытым сердцем, не ожидая ничего взамен. Кстати, так стоит поступать не только сейчас, а вообще.

Скорпион

Наведите порядок вокруг и внутри себя. Окружающие сейчас настроены к вам благосклонно, это поможет найти общий язык даже с теми, с кем обычно возникает немало споров. Вы уникальный собеседник, помните об этом при решении деловых задач.

Стрелец

Вероятно получение помощи в деле, которое пока вам не дается. День будет приятным, хоть и не самым простым. Приложенные усилия окупятся сполна. Будьте продуктивны и наслаждайтесь даже самыми простыми вещами.

Козерог

Ваше настроение будет на высоте весь день. Больших радостей не предвидится, а вот маленьких будет очень много, важно только обращать на них внимание. Вы даже можете получить неожиданную прибыль, если вовремя поймаете свой момент.

Водолей

Прислушивайтесь к своим мыслям, даже если они кажутся вам странными. Сейчас у вас могут возникнуть интересные идеи, займитесь их реализацией. Если захотите попробовать что-то новое, подойдите к этому с умом, но не сдерживайте своих порывов.

Рыбы

Вы готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. Также весь объем дел будет даваться вам легко, хоть и потребует усилий. Вы не тратите время на ерунду, поэтому сможете стремительно двигаться к своей цели. Не бойтесь показывать даже небольшие успехи.

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