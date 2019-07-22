Гороскоп на 22 июля: Львы будут лениться, а Водолеев ждут неприятные встречи

В этот день возможны неожиданные трудности и преграды. Хотите знать, что вас ждет 22 июля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто будет раздражителен, кому нельзя верить окружающим, а кто будет слишком эмоциональным.

Овен

День будет неплохим, но вам он не слишком понравится. Овны будут раздражаться по мелочам, поэтому даже самые обычные вещи покажутся вам чем-то неприятным и обидным. Сейчас ни о каких переговорах не может быть и речи.

Телец

Вам стоит присмотреться к новым людям. Не стоит слепо верить словам окружающих, сейчас многие могут говорить вам приятные вещи специально, чтобы завоевать доверие и потом им воспользоваться. Также нужно быть осторожными в деловых вопросах.

Близнецы

Вы будете слишком эмоционально реагировать на все. Окружающие смогут вас понять и поддержать, но все равно день будет непростым. Вечером лучше расслабиться и просто выговориться кому-то, кому вы доверяете. Вам стоит выплеснуть эмоции.

Рак

Вы будете замкнуты сильнее, чем обычно. Это может оттолкнуть некоторых людей. Но ваша самодисциплина поможет вам даже в одиночку завершить начатые дела. Вероятны выгодные сделки и успешные переговоры, поэтому смело назначайте встречи.

Лев

Если вы собираетесь что-то сделать, но вам лень - заставьте себя собраться. За вас вашу силу воли никто не поднимет. Если вам нужна помощь в чем-либо, просто скажите об этом, не стоит слишком скромничать. Запланируйте на вечер что-то приятное.

Дева

Вы сможете переубедить даже тех, кто обычно вас не слушает. Оппоненты будут видеть в вас лидера и вам будет легко изменить их точку зрения. Не смешивайте личные и рабочие дела, это может сильно навредить вам в будущем.

Весы

День будет хоть и напряженным, но интересным. У вас появится шанс продемонстрировать свои умения и знания, воспользуйтесь им. Помощников не ждите, но у вас и самих хватит сил завершить все начатое. Только не опускайте руки.

Скорпион

Вам придется взять на себя задачи других людей. Окружающие будут работать медленно и не особо эффективно, поэтому вам будет проще закончить их дела самостоятельно. Также вероятны большие траты, будьте готовы пересмотреть бюджет.

Стрелец

Вы наконец завершите какое-то начатое дело, хоть это и потребует усилий. Но задачи не помешают вам весело провести время и насладиться общением с кем-то, кто вам дорог. Если хотите сделать что-то для близкого человека, делайте. Он оценит.

Козерог

Вы будете слишком болезненно воспринимать чужие разговоры. Сплетни и слухи могут отразиться на вашем моральном состоянии. Также представители знака могут угодить в ловушку недоброжелателей из-за своей доверчивости. Будьте внимательны.

Водолей

Вас ждет немало встреч, многим их которых вы будете совсем не рады. Но вы сможете вести себя достойно и вежливо, даже когда это будет непросто. Дипломатические навыки помогут держать себя в руках и оставить о себе хорошее впечатление.

Рыбы

Это хорошее время для зарождения новых отношений. Вы будете весьма проницательны и легко разглядите мотивы окружающих. Сначала вы будете относиться к людям немного потребительски, но это быстро пройдет. И даже принесет пользу.

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