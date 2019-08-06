Гороскоп на 6 августа: Девы могут потерять деньги, а Рыб будут раздражать дела

Сейчас важно не терять бдительность и идти к цели. Хотите знать, что вас ждет 6 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя лениться, кого ждет поощрение, а для кого это время будет непростым.

Овен

Настойчивость и усердие - вот, что вам необходимо для дальнейшего развития событий. Не ленитесь, как бы сильно вам того ни хотелось. Сейчас нужно поднажать, тогда позже сможете сполна насладиться результатами своих упорных трудов.

Телец

Вы сможете быстро добиться значительных успехов. Новые проекты, запланированные презентации или даже проявление внезапной инициативы - все это будет по достоинству оценено вашим руководством. Не бойтесь показаться слишком умным.

Близнецы

Если планируете какое-то масштабное мероприятие, соблюдайте осторожности. Сейчас существует риск взяться за невыполнимые обязательства. Берите на себя только те задачи, в которых вы полностью уверены, иначе можете не справиться.

Рак

Есть вероятность потери давних союзников. В спорах вам лучше быть как можно более лояльными, не отстаивайте свою позицию слишком жестко. Ваша упертость может отталкивать даже тех, кто вас любит. Контролируйте свой эгоизм, даже если вам кажется, что с ним все в порядке.

Лев

Если вы консерватор, можете почувствовать, что упустили что-то важное из-за своих устоявшихся принципов и взглядов. Не огорчайтесь, ведь всегда можно наверстать то, что хочется. Попросите помощи у более прогрессивных товарищей, вам будет интересно узнать что-то новое.

Дева

Девы рискуют потерять большую сумму денег. Не вкладывайте слишком много в новые проекты, распоряжайтесь финансами мудро. Совершайте покупки только в том случае, если они не слишком масштабны и продуманы. Иначе придется долго исправлять последствия.

Весы

Вы победите ваших конкурентов, но не слишком этому обрадуетесь. Переутомление слишком сильно на вас давит, позвольте себе отдохнуть. Забудьте на время о делах и просто насладитесь выходным. Иначе усталость будет нарастать, подобно снежному кому.

Скорпион

Вам придется заняться делами, которые делать не особо хочется. Но тут ничего не поделаешь, задачи сами себя не решат. Наберитесь терпения и просто действуйте по плану. Постарайтесь воспринимать рутину как тренинг своей усидчивости.

Стрелец

Вы можете проиграть в важном для вас деле. Поделитесь своими переживаниями и планами с близкими, это поможет избежать провала. Поддержка любимых людей сейчас будет творить настоящие чудеса. Ваш любимый человек станет для вас настоящей опорой.

Козерог

День будет плодотворным, но достижения вас не обрадуют. А причиной тому обыкновенная скука. Развлеките себя, придумайте себе какое-то интересное занятие. Пока не настроитесь на позитивный лад, так и будете самих себя вгонять в тоску.

Водолей

Это хорошее время для решения проблемы, которая давно беспокоит и вас самих, и ваших близких. Проявите смекалку, тогда сможете быстро отыскать самое верное решение. Не стоит тратить время на пустую болтовню, лучше проявите себя в поступках.

Рыбы

Мелкие задачи будут вас сильно раздражать. Не заставляйте себя заниматься тем, что может немного подождать. И не бойтесь показаться лентяем, окружающие и так прекрасно знают, насколько вы ответственный и активный человек.

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