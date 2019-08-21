Гороскоп на 21 августа: Стрельцам нельзя смешивать работу и дружбу, а Раков может потянуть на измены

В это время важно следить за внутренним равновесием. Хотите знать, что вас ждет 21 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя забывать о семье, а кто не должен слишком увлекаться домашними переменами.

Овен

Представителям знака, у которых есть дети, стоит уделить им время. Воспитательные беседы будут вас немного напрягать, но приложенные усилия окупятся сполна. Не пренебрегайте теплыми словами и поддержкой, дети это оценят.

Телец

В потоке дел и важных задач вы начали забывать о собственной семье. Не позволяйте работе и увлечениям ограждать вас от близких людей. Найдите время на встречу с теми, кто вам дорог, иначе люди начнут от вас отдаляться.

Близнецы

Это хорошее время для обустройства домашнего очага. Особенно легко сейчас будут даваться все дела, которые касаются интерьера. Наведите порядок в своем жилище, поставьте новую вазу, поменяйте занавески или сделайте перестановку.

Рак

Любовные вибрации в этот период будут особенно сильными. Вас будут манить романтические приключения. Не исключена даже вероятность измены. Вы можете быть не до конца честны со своим избранником. Подумайте, стоит ли оно того.

Лев

На первую половину для можно смело назначать любые переговоры. А вот ближе к вечеру лучше попросить помощи, особенно в делах, которые имеют отношение к финансам. Не бойтесь переспросить, если что-то не до конца поняли.

Дева

Вам придется действовать азартно. Если не сможете разбудить своего внутреннего авантюриста, проиграете важное дело. Рискуйте, делайте ставки, позвольте себе почувствовать вкус игры. Тогда удача повернется в вашу сторону.

Весы

Хорошее время для планирования отпуска и дальних поездок. Если вам нужно продумать какое-то путешествие, займитесь этим сегодня. Все планы, построенные в этот день, будут завершаться успешно и приносить радость.

Скорпион

В этот период успех вам практически гарантирован. Но не спешите радоваться, ведь без вашей самостоятельной работы ничего не получится. Если приложите необходимое количество усилий, будете щедро вознаграждены.

Стрелец

Постарайтесь не смешивать дружбу и работу. Личные отношения могут навредить вашим деловым планам. И наоборот, рабочие проблемы могут негативно сказаться на общении с приятелями и близкими людьми.

Козерог

Не одалживайте никому денег и сами их не берите. Ваше материальное положение сейчас не в лучшем состоянии. Подумайте, как сохранить семейный бюджет. Если для этого нужно отказаться от каких-то трат, сделайте это.

Водолей

Вас может потянуть в вихрь перемен. Особенно это будет касаться дома. Вам захочется поменять обои, купить новый диван или возможно даже переделать весь ремонт. Сконцентрируйтесь на чем-то одном, иначе начнете раздражать близких.

Рыбы

Вас могут неожиданно нагрузить чужими проблемами. Если чувствуете, что этот груз для вас неприятен, лучше вежливо откажитесь. Гораздо хуже будет, если вы возьметесь за задачу, но в итоге не сможете довести ее до конца.

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