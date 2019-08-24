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Гороскоп на 24 августа: Рыбам нельзя ввязываться в споры, а Раки могут впасть в депрессию

суббота, 24 августа 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

В это время многих ждут трудности и преграды на пути к цели. Хотите знать, что вас ждет 24 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому придется побороться, кто будет подвержен негативу, а кому не стоит рисковать.

Овен

Хороший день для решения любых финансовых вопросов. Если вы давно хотели распланировать свой бюджет, постарайтесь сделать это сегодня. Но учтите, что ваши планы могут измениться. Рассчитывайте на это.

Телец

Вы сможете наконец добиться успеха в деле, которое для вас важно. Но помните, что без борьбы не обойдется. Приготовьтесь по-настоящему сражаться за свою цель, только так вы сможете получить желаемое.

Близнецы

День будет не слишком спокойным, но вы сможете справиться со всем без сильного переутомления. Все хлопоты будут скорее приятными, чем наоборот. Не засиживайтесь на одном месте, вам сейчас нужно движение.

Рак

Сейчас вас ждет не самый приятный период. Негативные вибрации сильно на вас влияют, вы легко можете подвергнуться плохому настроению или даже впасть в легкую депрессию. Не позволяйте себе мыслить пессимистично.

Лев

Это хорошее время для любых творческих занятий. Ваши организаторские способности сейчас будут на высоте. Не бойтесь брать на себя роль лидера, люди будут с радостью прислушиваться к вашим просьбам и рекомендациям.

Дева

Вам стоит отказаться от рискованных идей. Негативные тенденции набирают обороты, вы уже начинаете их ощущать. Сейчас лучше избегать опасных ситуаций. Постарайтесь заняться делами, которые не требуют от вас резких решений.

Весы

День не такой удачный, как несколько предыдущих, но он тоже будет весьма неплохим. Сейчас можно заняться учебой и саморазвитием, это пойдет вам на пользу. А вот личные переживания лучше не трогать.

Скорпион

Вы можете заметить перед собой заманчивые перспективы. Но получить от них максимум можно только в том случае, если отказаться от привычных тактик. Старайтесь мыслить нестандартно. Оригинальный подход поможет обойти опасные углы.

Стрелец

Вы можете получить интересные предложения, касающиеся работы. День будет достаточно спокойным, поэтому его можно использовать, чтобы хорошенько набраться сил перед новыми жизненными этапами.

Козерог

Сейчас вы начинаете потихоньку разбираться с накопившимися делами. Продолжайте в том же духе. Также вы сможете адекватно оценить успешность проекта, на который делали ранее большие ставки.

Водолей

Старайтесь сейчас пользоваться проверенными методами. Не стоит рисковать и действовать слишком вызывающе. Позитивные тенденции скоро вернутся, но пока что вам просто нужно время. Займитесь делами, которые были запланированы заранее.

Рыбы

Окружающие будут мешать вам закончить начатые дела. В споры лучше не ввязываться, хотя полностью избежать разногласий не получится. Будьте готовы к неприятным разговорам и возможным трудностям.

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