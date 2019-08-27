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Гороскоп на 27 августа: Львам нельзя искать простых путей, а Девам нужно работать в команде

вторник, 27 августа 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

В этот период многих ждут всплески энергии и потенциала. Хотите знать, что вас ждет 27 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет большой объем работы, кто сможет стать лидером, а кому нужно отдохнуть у воды.

Овен

День плодотворной работы. Будьте готовы к тому, что лениться вам не позволят. Работы будет много, но заниматься ей вам понравится. Не бойтесь трудностей и смело шагайте в сторону новых побед.

Телец

Сложными задачами вас не напугать, и это прекрасно. Ведь впереди новые жизненные уроки. Обойтись без трудностей не получится, но не стоит останавливаться на полпути.

Близнецы

Окружающим интересно за вами наблюдать, поэтому сейчас вы часто будете оказываться в центре внимания. Используйте это для достижения желаемых целей. Не бойтесь публичных выступлений.

Рак

Ваша интуиция сейчас откроет перед вами практически любые двери. Не бойтесь действовать импульсивно и резко, в этот период именно такая тактика поможет не остаться в тени.

Лев

День будет удачным, но только в том случае, если вы будете вести себя мудро и находчиво. Не ищите простых путей в решении своих проблем. Лучше проявите изобретательность и креатив.

Дева

Сейчас вам лучше работать в команде. С поддержкой единомышленников вам будет гораздо проще закончить нужный объем работы. Не пытайтесь брать на себя все дела одновременно, это только испортит вашу репутацию.

Весы

Смелые фантазии и необычные идеи откроют перед вами новые горизонты. Идите вперед и осваивайте новые маршруты. Сейчас начинается очень увлекательный период вашей жизни, будьте готовы к приключениям.

Скорпион

Вы сейчас можете чувствовать себя особенно важным и нужным человеком. Вам может захотеться заняться чем-то полезным: благотворительностью, помощью кому-то из знакомых и так далее. Не сдерживайте эти порывы.

Стрелец

В этот день не ждите больших успехов. Но сейчас вы можете заложить надежный фундамент для будущих свершений. Продумайте свои планы и загляните в список дел. Скорее всего, его нужно будет подкорректировать.

Козерог

Сейчас вы можете легко находить необычные решения для самых непростых задач. Окружающие будут видеть в вас лидера и это поможет поднять самооценку. Не теряйте опыт, который получите в этот период. Он вам пригодится.

Водолей

Сейчас многое зависит от правильного впечатления. Не пытайтесь изображать кого-то чужого, просто ведите себя естественно. Ваше природное очарование и харизма сделают все сами. Вам нужно просто расслабиться и не мешать им.

Рыбы

Вы будете с легкостью переступать через все преграды. Это поможет поднять настроение как себе, так и окружающим. Уделите время отдыху на природе или у воды, это очень важно для вашего морального здоровья.

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