Гороскоп на 29 августа: Ракам нельзя насмехаться на людьми, а Весов ждет полезный стресс

Сейчас влияние Фортуны будет особенно сильным, но не стоит полагаться только на нее. Хотите знать, что вас ждет 29 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя ввязываться в скандалы, кого ждут интриги, а кому придется беречь чей-то секрет.



Овен

В этот день вы будете особенно подвержены негативному влиянию со стороны. Не давайте волю эмоциям, иначе рискуете ввязаться в очень серьезный скандал. Люди сейчас не будут к вам расположены.

Телец

Скандали, ложь и интриги будут поджидать вас на каждом шагу. Нельзя поддаваться этим порывам. Иначе вы можете так сильно погрязнуть в собственных обманах, что сами забудете, где настоящее, а где вымысел.

Близнецы

Вам придется сохранить чей-то секрет. Сложность в том, что полученная информация будет вам неприятна. Вы можете даже враждебно воспринять то, что услышите. Но все равно нужно держать язык за зубами и не болтать лишнего.

Рак

Не смейтесь над чужими ошибками. Все мы иногда ведем себя не слишком разумно. Это совсем не повод считать кого-то дураком. Помните, что тот, кто насмехается, всегда ведет себя хуже того, кто как-то неверно поступил.

Лев

Учитесь на своих промахах. Вы выбрали не самый лучший путь, но он принесет вам пользу, если вы научитесь замечать детали и читать между строк. Присмотритесь к своему окружению. Возможно, кто-то пытается что-то вам сказать.

Дева

Делайте то, что приносит вам удовольствие. Ваша внутренняя гармония сейчас напрямую зависит от комфорта и приятных эмоций. Не беритесь за сложные проекты и отложите в сторону задачи, которые заставляют вас испытывать стресс.

Весы

А вот вам стрессовые ситуации пойдут на пользу. Негативные эмоции будут заставлять вас работать все усерднее, они словно станут для вас стимулом доказать всем свою правоту. Под влиянием адреналина вы можете свернуть любые горы.

Скорпион

Нельзя срываться на людей, которые пытаются вам помочь. Да, вы сами точно лучше знаете, как вам жить. Но помните, что окружающим видны те нюансы вашего поведения, которые вы сами можете совершенно не замечать.

Стрелец

Больше движения! Если будете сидеть на месте, рискуете упустить что-то важное. Также нельзя забывать о личной жизни. Она играет важную роль в вашей судьбе. Поговорите с кем-то, кому давно обещали встречу.

Козерог

Ваш творческий потенциал бьет ключом. Сейчас любые начинания и увлечения будут даваться вам с радостью. Без труда не обойдется, но это и хорошо. Ведь только с практикой мы получаем драгоценные навыки.

Водолей

Не бойтесь опоздать в своих целях. Ваша судьба от вас не уйдет, если будет понимать, что вы к ней стремитесь. Подготовьтесь как следует и отбросьте негативные мысли. Сейчас вам нужно сосредоточиться и собраться.

Рыбы

Вы не из тех, кто умеет спокойно проигрывать. А стоило бы этому поучиться. Неудачи и промахи не всегда являются чем-то плохим. Сейчас это скорее повод переосмыслить свои взгляды и тактики.

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