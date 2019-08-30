Гороскоп на 30 августа: Львов ждет неудача, а Водолеи смогут произвести впечатление

В этот день нужно стараться соблюдать дисциплину во всем. Хотите знать, что вас ждет 30 августа? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто сможет дать отпор недоброжелателям, кого ждет большой объем работы, а у кого получится превзойти себя.

Овен

Вам в этот период нужно максимально сконцентрироваться. Если не сможете наладить внутреннюю дисциплину, начнете забывать о важных делах и деталях. Это может сильно выбить вас из колеи в будущем.

Телец

Ваша стойкость поможет добиться удивительных вершин. Если сможете удерживать боевой настрой, получите огромное вознаграждение за свои труды. Не просите помощи, сейчас вы можете справиться со всем самостоятельно.

Близнецы

В это время нужно проявить целеустремленность. Только направив максимум энергии на работу вы сможете добиться хорошего результата. Не позволяйте себе лениться и искать хитрые легкие пути.

Рак

Сейчас вас ждет большой объем работы, но не спешите огорчаться. Задачи могут быть очень интересными, если вы просто посмотрите на них под другим углом. Запишите на листочке плюсы своей работы и концентрируйтесь на них.

Лев

Вас ждет неудача. Она не будет слишком серьезной, но может легко вас обезоружить и заставить сомневаться в себе. Вспомните о своих победах, подумайте, чего уже успели достигнуть. И пусть подобные ошибки станут для вас просто опытом.

Дева

В этот день вы должны дать отпор недоброжелателям. Неприятные разговоры, обидные высказывания или даже скандалы будут назойлизо лезть в вашу жизнь. Но в ваших силах не пустить их туда и показать, кто тут главный.

Весы

Сейчас вы склонны обдумывать каждый свой шаг. Это хорошее время для оформления документов, решения рабочих вопросов, налаживания контактов. Можете заняться любой деятельностью, которая требует организации.

Скорпион

Вы будете вести себя очень энергично, резко и даже внезапно. Людей может удивить такое поведение, но вам оно принесет больше пользы, чем вреда. Тем не менее, не бросайтесь в омут с головой, а то натворите глупостей.

Стрелец

В этот период вам нужно постараться не волноваться из-за мелочей. Время будет насыщенным и непростым, но принесет немало интересного. Не обращайте внимание на небольшие трудности, они никак не помешают вам в будущем.

Козерог

Сейчас вы можете по-настоящему превзойти себя. В любых творческих делах вы будете просто блистать. Также не бойтесь экспериментировать и предлагать свои яркие идеи окружающим.

Водолей

Если вам нужно произвести на кого-то впечатление, смело займитесь этим сегодня. Вам даже не придется прикладывать особых усилий, все будет получаться словно само собой. Не бойтесь вести себя немного безумно и раскрепощенно.

Рыбы

Новые задачи появятся перед вами в большом объеме. Не пугайтесь их, ведь за ними последует новый жизненный этап. Что-то будет даваться вам само, а над чем-то придется хорошенько поработать.

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