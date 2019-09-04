Гороскоп на 4 сентября: Весов потянет в авантюры, а Рыбы могут броситься в омут

Сейчас нужно направить свои силы на завершение начатых дел. Хотите знать, что вас ждет 4 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит подумать о финансах, кто найдет выход из непростой ситуации, а у кого появится шанс сбежать от проблем.

Овен

Не бегите перед паровозом. Вы пытаетесь успеть все и везде, но так не получится. Хватаясь за все дела одновременно вы только уменьшаете свои шансы завершить все задачи вовремя. Планирование - именно оно сейчас вам необходимо.

Телец

Пусть злые языки и говорят о ваших планах неприятные вещи, это никак не отразится на реальном положении дел. Вы сильны, уверены в себе, вы настроены на результат. И именно поэтому многие люди просто вам завидуют.

Близнецы

Ваша двойственная натура сейчас будет вести себя очень интересно. Она начнет подсказывать вам крайне контрастные варианты развития событий. И самое забавное то, что каждый из них будет по-своему верным. Делайте выбор сердцем.

Рак

Вам нужно серьезно подумать о своем финансовом положении. Даже запланированные траты сейчас могут начать выходить из под контроля. А все дело только в том, что вы не следите за своими импульсами. Обратите на них внимание.

Лев

Любовная сторона вашей жизни сейчас будет просто бурлить яркими красками. Если только вы позволите своему внутреннему романтику вырваться на волю. Не держите эмоциональные порывы в себе. Кому-то они очень нужны.

Дева

Вы сможете найти выход из непростой ситуации. Ваша мудрость поможет справиться со всеми сложностями. Это принесет не только облегчение, но и удовлетворение вашего внутреннего перфекциониста. И вы сможете расслабиться.

Весы

Ваша натура так и тянет вас в новые приключения и авантюры. А все дело в том, что в глубине души вы пытаетесь убежать от какого-то чувства. Оно не отпускает вас, заставляет впадать в крайности. Найдите причину этого состояния. И постарайтесь быть честными с собой.

Скорпион

У вас будет отличный шанс сбежать от проблем. Но стоит ли им воспользоваться? Если решите выбрать легкий путь, сохраните какую-то часть своих нервных клеток. Однако, если же вы пойдете по трудной дороге, вас ждут намного более интересные результаты.

Стрелец

В вашем очаровании можно купаться, как в бассейне. Вы прямо таки излучаете позитивную энергию, поэтому людям с вами очень комфортно. Подумайте, в какой сфере это качество может вам пригодится особенно сильно?

Козерог

Ваши действия сейчас не совсем разумны. Вы пытаетесь импровизировать, а нужно делать все совсем наоборот. Вам необходим четкий план действий. Иначе вы так и продолжите распылять свои силы на разные мелочи.

Водолей

Поздравляем! Вы наконец справились с очень важной задачей и можете позволить себе просто насладиться периодом затишья. Используйте это время, чтобы лучше понять себя и накопить побольше приятных воспоминаний.

Рыбы

Не бросайтесь в омут с головой, там могут поджидать такие черти, о которых вы даже не догадываетесь. Ваши собственные страхи могут затянуть вас на дно. Не позволяйте им манипулировать вашим сознанием, будьте хозяином ситуации.

Гороскоп на сентябрь: приключения у Водолеев и гордость у Козерогов

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.