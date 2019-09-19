Гороскоп на 19 сентября: Девы окажутся в центре внимания, а Львов ждут судьбоносные встречи

В этот период многие могут почувствовать себя легкомысленными. Хотите знать, что вас ждет 19 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, чей путь изменится, кому нужно быть осторожнее в любви, а кто будет вести себя навязчиво.

Овен

Ваш путь может резко измениться. Подумайте, в какую сторону вы хотели бы направить свои усилия? Какая проблема сильнее других не дает вам покоя? Разберитесь с ней, именно это является ключом к дальнейшим задачам.

Телец

Острожнее на любовном фронте, в сентябре ваши тайные и явные пассии могут активизироваться. Не удивляйтесь повышенному вниманию, но и не теряйте контроль. Помните - все имеет свои последствия. Ваши чувства должны пройти проверку разумом.

Близнецы

Близнецы будут веселыми, легкомысленными и импульсивными. Это может как развлечь окружающих, так и оттолкнуть. Стоит быть аккуратнее в проявлении своих эмоций, люди не всегда находятся с вами на одной волне. Не нужно навязывать свое настроение.

Рак

Постарайтесь просто расслабиться. Не взваливайте на себя слишком много хлопот, они могут и подождать. Порадуйте себя какой-то покупкой, она хорошо и долго вам послужит. Также не стоит откладывать планирование долгожданного отпуска.

Лев

Львам день готовит по-настоящему судьбоносные встречи. Но нужно вовремя заметить свой момент, чтобы поймать его за хвост. Вероятно начало новых отношений. Или даже интрижки на работе. Не забывайте думать головой, чтобы не заработать неприятности.

Дева

У вас есть шанс оказаться в центре внимания. Если вы давно хотели выйти на публику - действуйте! Сейчас вашу инициативу оценят на все 100. Не лишним будет попробовать воплотить давно задуманные идеи. Удача на вашей стороне. Но берегитесь завистников.

Весы

Если вы четко сформулируете, чего хотите добиться в этот день, у вас все получится. Но помните, что детали очень важны. Прокрутите в голове как можно более точную картину происходящего, тогда вам будет проще понять, в какой последовательности действовать.

Скорпион

День будет спокойным и плодотворным. Вы много успеете, если не будете лениться. Также велика вероятность решения какого-то важного для вас вопроса. Возможно, дома или на работе вам сделают приятное предложение. Но не стоит спешить с выводами.

Стрелец

Вас ждет неприятное открытие, но вы сможете отнестись к нему философски, как к новому опыту и полезному уроку. Сохраняйте жизнерадостность, это поможет преодолеть новые преграды. Уделите время семье, это будет приятно и полезно.

Козерог

Представителям этого знака нужно быть более инициативными. Плыть по течению - не лучший вариант, если вы хотите выбиться из привычного монотонного ритма. Беритесь за интересные задачи, не бойтесь трудностей. И не сидите на месте.

Водолей

Хорошее время для начала новых дел. Также стоит разнообразить свой быт и работу. Смените ритм жизни, переставьте рабочий стол, измените свой маршрут до офиса. Сделайте максимальное количество небольших непривычных дел. Это поможет развеселиться.

Рыбы

Ваше внимание сейчас похоже на воздушный шарик - как только вы отпускаете веревочку, его уносит порывом ветра. Сосредоточьтесь, иначе позже придется разгребать целую кучу случайных и глупых ошибок.

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