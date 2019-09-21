Гороскоп на 21 сентября: Водолеи могут кого-то обидеть, а Стрельцы будут эгоистами

Сейчас нельзя позволять себе поддаваться скуке и плохому настроению. Хотите знать, что вас ждет 21 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому захочется экспериментов, а кому нужно избегать неинтересных задач.

Овен

Вам будет скучно, с самого утра все будет идти слишком плавно, размеренно и обыденно. Поэтому может появиться желание сделать что-то из ряда вон выходящее. Все идеи, касающиеся внешнего вида, можете смело воплощать. А вот работу бросать не стоит.

Телец

Это хорошее время для решения проблемы, которая давно беспокоит и вас самих, и ваших близких. Проявите смекалку, тогда сможете быстро отыскать самое верное решение. Не стоит тратить время на пустую болтовню, лучше проявите себя в поступках.

Близнецы

Вы будете очень общительны и людей будет тянуть к вам, словно магнитом. Используйте это, чтобы познакомиться с тем, кто вам давно нравится. Не бойтесь делать первый шаг и гоните в сторону все сомнения. Вы очаровательны и это точно заметят.

Рак

День будет плодотворным, но достижения вас не обрадуют. А причиной тому обыкновенная скука. Развлеките себя, придумайте себе какое-то интересное занятие. Пока не настроитесь на позитивный лад, так и будете самих себя вгонять в тоску.

Лев

Не стоит слишком сильно перегружать себя задачами. Берите ровно столько дел, сколько точно можете закончить прямо сегодня. Иначе груз обязательств будет расти, это помешает вам заняться новыми интересными делами и планами.

Дева

Мелкие задачи будут вас сильно раздражать. Не заставляйте себя заниматься тем, что может немного подождать. И не бойтесь показаться лентяем, окружающие и так прекрасно знают, насколько вы ответственный и активный человек.

Весы

Вам не стоит бояться крупных неудач, но вот мелкие неприятности будут преследовать буквально на каждом шагу. Переступать через них бессмысленно, лучше постараться найти способ их побороть. Это поможет вам в будущем.

Скорпион

Двигайтесь к вашим целям без спешки, небольшими шагами. Иногда лучше действовать медленно, но верно, нежели поспешить и наломать дров. Осторожности сейчас стоит соблюдать во всех делах и разговорах. Иначе невроз вам обеспечен.

Стрелец

Вы можете быть навязчивы и эгоистичны, особенно в отношениях с любимым человеком. Не нужно давать волю своим слабостям, из этого ничего хорошего не выйдет. Также вам придется в одиночку заняться работой. Постарайтесь сделать все качественно.

Козерог

Если планируете какое-то масштабное мероприятие, соблюдайте осторожности. Сейчас существует риск взяться за невыполнимые обязательства. Берите на себя только те задачи, в которых вы полностью уверены, иначе можете не справиться.

Водолей

Вам стоит следить за своими высказываниями. Вы легко можете обидеть кого-то, или даже случайно сорваться на нецензурную брань. Держите себя в руках, иначе потеряете уважение в глазах окружающих. И восстановить его будет непросто.

Рыбы

Переговоры и встречи в этот день будут даваться легко. Если на неделе вам нужно встретиться с кем-то по работе, продумайте будущий разговор уже сейчас. Выпишите на листочке все вопросы и ответы, чтобы быть готовым к любому диалогу.

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