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Гороскоп на 25 сентября: Девы будут на грани, а Стрельцов ждет эмоциональная встреча

среда, 25 сентября 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Сейчас многим придется заниматься рутинной работой и отвлечься от творчества и романтики. Хотите знать, что вас ждет 25 сентября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому будут завидовать окружающие, а кто должен сфокусироваться и не бояться перемен.

Овен

Вы будете заняты решением мелких проблем, которые вам уже изрядно надоели. Но как только все это останется позади, вам станет намного легче. Не обращайте внимания на колкие замечания своих знакомых, многие сейчас просто вам завидуют.

Телец

Вам придется действовать быстро, так как приятные новости не позволят вам долго думать. Также вы можете оказаться в ситуации, когда нужно будет принимать решения за других людей. Делайте то, что подсказывает вам сердце.

Близнецы

Близнецов ждут трудности и препятствия. Вы можете начать сомневаться в том, что делаете все верно, но не позволяйте сомнениям сбить вас с пути. Сейчас важно сфокусироваться и не бояться перемен, вскоре ситуация стабилизируется.

Рак

Для Раков день будет наполнен материальными тратами. Вам нужно тщательно продумывать бюджет, иначе вы легко можете оказаться в неловкой ситуации. Не идите на поводу у своих желаний, действуйте по намеченному плану.

Лев

День может принести вам сюрпризы. Например, вероятна встреча с кем-то приятным и симпатичным. Эмоционально вы будете на высоте, а вот интуиция может вас подвести. Внимательно слушайте, что говорят вам люди. И делайте выводы.

Дева

Девы в этот период будут на грани. Вам придется признать свои ошибки. Если вы этого не сделаете, окажетесь в еще более непростой ситуации. Нельзя руководствоваться только эмоциями, они заведут вас в глухой угол. Помните об ответственности.

Весы

Для вас день будет непростым. Вам будет хотеться бросить все и расслабиться, но этого делать нельзя, пока дела не доведены до конца. Соберитесь и завершите начатое, тогда сможете позволить себе заслуженный отдых.

Скорпион

Скорпионы смогут навести порядок в личных отношениях. Это поможет наладить гармонию внутри себя, поэтому и деловые вопросы будут решаться проще. Дома важно навести порядок, иначе хаос будет мешать вам настроиться на нужную волну.

Стрелец

Для Стрельцов день будет эмоционально непростым. Вас ждет встреча, которая оставит после себя отпечаток. Диалог может застать вас врасплох, поэтому будьте готовы импровизировать. Не стройте на это время важных планов.

Козерог

Для Козерогов это время будет наполнено негативными эмоциями. Вас ждет неприятное открытие, которое может сильно пошатнуть ваш эмоциональный фон. Не позволяйте себе зацикливаться на плохом, помните, что белая полоса скоро придет.

Водолей

Водолеи должны проявить максимальную внимательность. Если упустите из виду хоть какую-то мелочь, можете пожалеть об этом позже. Особенно не стоит спешить в любовных делах. Ваши эмоции могут сбивать с толку, контролируйте их.

Рыбы

Рыбам нужно начать серьезнее относиться к своим обязанностям. Вы можете легко упустить какие-то важные детали, если не будете внимательно следить за всем происходящим. Не позволяйте недоброжелателям сбивать вас с толку.

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