Гороскоп на 5 октября: Весам нельзя забывать об отдыхе, а Стрельцов могут поставить в тупик

В это время важно настроить свое сознание на принятие новой информации. Хотите знать, что вас ждет 5 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно не бояться рисковать, а кто должен подсчитать свои доходы.

Овен

Овны будут еще более обаятельны, чем обычно. Интересно, что сейчас эта черта не просто раскроется, но и поможет добиться новых высот в карьере. Вам будет легко взаимодействовать с людьми и обстоятельствами. Не бойтесь рисковать.

Телец

Вам может показаться, что удача от вас отвернулась. Но это совсем не так. Для достижения целей вам нужно работать усерднее, полагаться на себя, не отвергать помощь близких. Используйте все методы, чтобы получить желаемое.

Близнецы

Вы будете на высоте своих коммуникативных способностей. Людей будет тянуть к вам, словно огромным магнитом, это можно использовать как для решения рабочих вопросов, так и для приятного общения. Не удивляйтесь повышенному вниманию в ваш адрес.

Рак

Хороший день для решения финансовых проблем. Ваши траты сейчас стоит хорошенько продумать. Лучше запишите их на бумаге. А вот доходы нужно не просто подсчитать, а постараться распланировать так, чтобы получилось отложить что-то на будущее.

Лев

Хорошее время для проведения деловых переговоров. Все вопросы, касающиеся работы и бизнеса, не стоит откладывать в дальний ящик. А вот с домашними делами можно немного повременить. Если запланировали уборку, лучше перенесите ее.

Дева

Коллеги и начальство сейчас могут начать активно вас критиковать. Будьте готовы дать отпор, но в качестве аргументов обязательно используйте реальные примеры и факты. Одним только пустым словам и обещаниям сейчас никто не поверит.

Весы

Весам, которые привыкли решать свои проблемы самостоятельно, будет в этот день значительно проще. Многие задачи упадут на ваши плечи, но при должных усилиях вы сможете преодолеть все трудности. Не забывайте об отдыхе.

Скорпион

Вы уверены в себе и действуете эффективно и стремительно. Это вызывает уважение со стороны окружающих. Весьма вероятно, что ваши старания заметят на работе. Но не стоит специально хвастаться и красоваться перед руководством.

Стрелец

Для представителей этого знака сейчас очень важно проявлять гибкость и активность. Вас легко могут поставить в тупик, но при должных усилиях вы сможете обойти любые преграды. Помните, что опыт и разум часто сильнее действий напролом.

Козерог

Вам однозначно стоит немного рискнуть ради достижения новой цели. Подумайте, что можете потерять в случае поражения. Если не боитесь, делайте, что задумали. Не слушайте тех, кто не верит в ваши силы. Но прислушивайтесь к близким.

Водолей

Водолеи смогут добиться удивительных вершин. Все, что вам нужно - не оставаться на месте и двигаться вперед. Наберитесь сил и сделайте широкий шаг навстречу своему будущему. Правда, вероятны внезапные изменения планов, помните о них.

Рыбы

Рыб ждут неожиданные неприятные известия. Весьма вероятны потери в рабочей сфере, возможно, вам выпишут штраф или понизят зарплату. Постарайтесь действовать осторожно и лишний раз не нарываться на конфликт с начальством.

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