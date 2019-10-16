Гороскоп на 16 октября: Раков поманит любовь, а Весов ждет сезонная депрессия

Хотите знать, что вас ждет 16 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно пересмотреть свое окружение, а кто будет заряжать людей счастьем.

Овен

Для вас день будет наполнен контрастными переживаниями. Вам может показаться, что все идет совсем не так, как нужно. Но помните, что ваши мысли не всегда несут истину. Стоит прислушаться к советам мудрых людей.

Телец

После недавней ссоры в вашей душе поселился неприятный груз. Облегчите свое настроение, для этого всего лишь нужно улыбнуться тому, с кем у вас произошел конфликт. Этот человек может быть очень полезен вам в будущем.

Близнецы

Откройте свое сознание для изучения и познания чего-то нового. Не бойтесь идти на решительные меры, в ваших силах изменить будущее. Не нужно зацикливаться на обычных делах, займитесь чем-то, чего боитесь.

Рак

Любовь будет манить вас со всех сторон. Но не позволяйте ей полностью завладеть вашим вниманием. Романтические порывы могут стать прекрасным мотиватором, но только в том случае, если вы будете их контролировать.

Лев

Действуйте благоразумно. Импульсные решения - опасная игра, она может как резко поднять вас на вершину, так и утащить на самое дно. Не теряйте голову, холодный разум поможет вам удержать равновесие.

Дева

Вера в собственные силы - прекрасный союзник, но не стоит путать ее с самоуверенностью. Вы не всегда действуете правильно, как бы вам ни хотелось так думать. Прислушайтесь к тому, что говорят вам окружающие.

Весы

Сезонная депрессия начинает вас догонять. Чтобы удержать в тонусе тело и разум постарайтесь не перегружать себя рабочими задачами. Также стоит почаще бывать на улице, устраивайте короткие прогулки хотя бы раз в день.

Скорпион

В вашем окружении появился кто-то, кто проявляет к вам очень сильный интерес. Правда, пока не ясно, что именно является причиной такой заинтересованности. Вариантов может быть два: кто-то или влюбился в вас, или хочет вашей помощи.

Стрелец

Вы словно ходите по кругу - каждый день одни и те же лица, одни и те же задачи. Рано или поздно вам станет скучно. Вы можете избежать этого. Измените что-то в своей обычной жизни, пойдите на работу другой дорогой, смените прическу или сделайте перестановку.

Козерог

Вы сейчас чувствуете за своей спиной крылья любви, вдохновения и гармонии. В вашу жизнь пришел период радости и приятных надежд. Наслаждайтесь этим состоянием и постарайтесь просто никуда не спешить.

Водолей

Отпустите свои заботы и получите удовольствие от момента. Ваша радость передается окружающим, сейчас вам очень легко зарядить людей своим собственным настроением. Не думайте о стрессах, отпустите все ниточки. Пусть все решится само.

Рыбы

Ваш океан начинает переполняться. Людей вокруг становится слишком много, скоро вы можете совсем раствориться в чьих-то мнениях, советах и проблемах. Подумайте, кому действительно стоит уделять свое внимание, а от кого стоит немного дистанциироваться.

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