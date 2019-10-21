Гороскоп на 21 октября: Скорпионам нельзя отходить от плана, а Водолеи могут приболеть

Хотите знать, что вас ждет 21 октября? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому стоит задуматься о своем поведении, а кто может внезапно заболеть.

Овен

Даже самых удачливых представителей знака сегодня будут поджидать препятствия и провалы. Не огорчайтесь, скоро эта полоса пройдет. Сейчас важно вынести из нее максимум полезной информации и опыта.

Телец

Отвлекитесь от работы, сейчас это вам просто необходимо. Постарайтесь заняться чем-то приятным, не требующим особых усилий. Но и лениться себе не позволяйте, иначе потом не сможете вернуться в нормальный ритм.

Близнецы

После всех событий последних дней вам явно нужен отдых. Разрешите себе поспать на час дольше или полежать на диване. Не устраивайте в этот день уборку, она отнимет у вас лишние силы.

Рак

Перед новым жизненным этапом вам нужно накопить силы. Чтобы справиться с этой задачей, окружите себя приятными людьми и максимально интересными занятиями. Не бойтесь пробовать что-то новое.

Лев

Верить в лучшее - это прекрасно. Но только на одной вере далеко не уедешь. Вам пора взять себя в руки и начать самостоятельно работать над своим будущим. За вас никто этого сделать не сможет.

Дева

Подождите удобного момента, чтобы наконец решиться на уверенный шаг. Вы все сможете, нужно только правильно себя настроить. И постарайтесь максимально подготовиться.

Весы

Вам стоит задуматься о своем поведении. Сейчас вы можете начать раздражать даже самых близких людей. Посмотрите на себя со стороны. Вы сами стали бы терпеть такого человека в своем окружении?

Скорпион

Обязательно закончите те дела, которые на сегодня напланировали. Иначе планы могут начать меняться и все эти задачи останутся висеть на ваших плечах тяжелым грузом. Сейчас вам нельзя лениться и себя жалеть.

Стрелец

Вам стоит уделить время домашним делам. Займитесь уборкой, приготовьте ужин, сделайте перестановку. Или просто проведите день на диване. Это однозначно пойдет на пользу вашему разуму.

Козерог

Не реагируйте слишком агрессивно на случайные неудачи. Неприятности случаются со всеми, это абсолютно нормально. Помните, что все эти нюансы скоро пройдут и к вам вернется гармония. Важно только не зацикливаться на негативе.

Водолей

Вы сейчас можете внезапно заболеть. Следите за своим здоровьем и слушайте свой организм. Старайтесь хорошо питаться, пейте витамины и не злоупотребляйте вредными привычками. Ваше тело нуждается в заботе.

Рыбы

Не ешьте слишком много сладкого, это может повлиять на ваше физическое и моральное состояние. Здоровое питание сейчас будет очень важным для вашего хорошего настроения, ведь все вредное сразу же отразится за состоянии вашего организма.

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