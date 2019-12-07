Гороскоп на 7 декабря: Дев ждут встречи со старыми знакомыми, а Рыбы будут слишком эгоистичны

Хотите знать, что вас ждет 7 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно не бояться принимать решения, а кто должен отложить рутину.

Овен

Прислушайтесь к своему внутреннему голосу. Ваша интуиция сейчас способна принимать действительно хорошие решения, не мешайте ей. Но не забывайте также анализировать ситуацию и опираться на свой опыт.

Телец

С утра могут начаться различные мелкие неприятности. Если у вас отключили воду, вы что-то разбили, опоздали на транспорт и так далее, постарайтесь отнестить к этому философски. В конце концов, это ведь просто житейские мелочи.

Близнецы

От вашего слова может зависеть настроение другого человека. Поэтому хорошенько думайте перед тем, как что-то сказать. Также вы можете решить ситуацию, которая казалась тупиковой. Не бойтесь принимать решения.

Рак

Во второй половине дня вам стоит уделить время домашним делам. Займитесь созданием уюта или чем-то подобным, что вызывает у вас приятные эмоции. А вот рутинные задачи лучше пока отложить, они могут начать вас раздражать.

Лев

Посмотрите на себя со стороны. Сейчас вы можете чувствовать себя немного помято, как внутренне, так и внешне. Это результат сильного переутомления. Поэтому дайте себе отдохнуть и вернуться в тонус.

Дева

Старые приятели могут неожиданно появиться на горизонте. Если эти люди вам приятны, постарайтесь удержать контакт. Если же нет, смело отказывайтесь от любого общения. В том случае, если оно не принесет вам пользы.

Весы

Вы зацикливаетесь на какой-то истории из своего прошлого. И это не дает вам двигаться вперед. Подумайте, как вы можете исправить ошибку, которая не дает вам покоя. Если поделать ничего нельзя, постарайтесь отпустить свои воспоминания.

Скорпион

Вера в себя - прекрасное качество, но сегодня вы можете использовать его слишком активно. Не беритесь за дела, которые не сможете однозначно довести до конца самостоятельно. Вы сильны, но тоже можете с чем-то не справляться.

Стрелец

Откажитесь от слишком большого количества планов на день. Не нужно пытаться выполнить все и сразу. Вам нужно подготовиться к новому интересному этапу, поэтому сегодня позвольте себе как следует набраться сил.

Козерог

Вы можете встретить человека, который даст вам какой-то очень мудрный и актуальный совет. Это может быть даже кто-то, кого вы видите впервые в жизни. Прислушайтесь, эта информация может быть полезна вам в будущем.

Водолей

Вы наконец-то начинается потихоньку расслабляться и избавляться от стрессов. Продолжайте в том же духе. Хорошей идеей будет прогулка с друзьями, приготовление ужина или просмотр какого-то фильма.

Рыбы

Ваше самолюбие может начать зашкаливать. Даже если вы сами об этом не подозреваете. Когда будете принимать какие-то решения, спрашивайте себя: "Не действую ли я эгоистично?". Это поможет избежать недопониманий и обид.

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