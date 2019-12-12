Гороскоп на 12 декабря: Львам нельзя спешить, а Водолеям можно отказаться от уборки

Хотите знать, что вас ждет 12 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно слушать интуицию, а кто должен поблагодарить судьбу.

Овен

В вашем окружении может что-то резко измениться. Прислушивайтесь к своей интуиции, она подскажет, кому можно доверять. Не забывайте об ошибках прошлого, это поможет избежать их повторения.

Телец

Сегодня вы будете близки к какой-то своей цели. Не опускайте руки и работайте, даже если будет очень хотеться послать все на три буквы. Соберитесь, сейчас вам нужно набраться сил и сделать последний рывок.

Близнецы

От вашего мнения могут зависеть чьи-то взаимоотношения. Не пытайтесь влазить в конфликты, даже если думаете, что поступаете правильно. Вы рискуете испортить кому-то настроение, поэтому думайте головой.

Рак

Утром вам может неожиданно улыбнуться удача. Поблагодарите судьбу за это. Сейчас вам нужно уметь замечать все приятные мелочи, именно это принесет вам счастье и внутреннее равновесие.

Лев

Не спешите. Если вы куда-то опоздаете, мир не рухнет. Дайте себе время, чтобы тщательно собраться, подготовиться, выпить чашечку кофе. Лучше задержаться на 15 минут, чем прийти в настроении со всеми поругаться.

Дева

Отвлекитесь от ваших планов. Вы слишком зацикливаетесь на будущем, забывая о сегодняшнем дне. Позвольте себе ни о чем не думать и ничего не планировать заранее. Так вы проведете время с удовольствием и пользой.

Весы

По вашему здоровью как будто трактор проехался. А все из-за того, что вы себя перегружаете. Вам необходим отдых, позвольте себе один день просто ничего не делать. Это очень важно для вашего физического и морального комфорта.

Скорпион

Верите в чудеса? А стоило бы, потому что сегодня они будут случаться на каждом шагу. Но увидеть их смогут только те представители знака, которые готовы для этого открыться. Не бойтесь быть немного наивнее и добрее, чем обычно.

Стрелец

В ваших руках может оказаться какой-то важный документ. Если это случится, ни в коем случае не принимайте решения самостоятельно. Посоветуйтесь с более опытными людьми и дайте себе время на то, чтобы все обдумать.

Козерог

Планы на будущее придется отложить. Вам стоит заняться списком дел, который уже у вас есть, иначе вы ничего не успеете закончить вовремя. Не планируйте ничего нового до тех пор, пора не разберетесь со старым.

Водолей

Домашние дела могут начать вас серьезно утомлять. Не заставляйте себя заниматься уборкой и готовкой, если это портит вам настроение. Но и лениться тоже не надо. Если не хотите делать работу по дому, займитесь другим полезным делом.

Рыбы

Друзья сейчас вам просто необходимы. Уделите им время, и не бойтесь поделиться чем-то сокровенным. Люди, которые вас любят, всегда будут на вашей стороне. Даже когда вам будет казаться, что они не могут вас понять.

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