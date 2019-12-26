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Гороскоп на 26 декабря: Водолеев будет доставать навязчивый человек, а Козегорам придется разбираться с проблемами близких

четверг, 26 декабря 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 26 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждет спокойный ритм, а кто сможет достичь всех целей.

Овен

Вас ждет плавный и размеренный день. Скорее всего, вам не придется ни о чем особо переживать. Используйте это время, чтобы разложить по полочкам все свои планы, мысли и задачи. Также можно составить список.

Телец

Сегодня вы сможете добиться всех поставленных целей. Но только в том случае, если не будете позволять себе лениться. Помните, что сейчас ваш успех зависит только от приложенных усилий.

Близнецы

Самое время начать подготовку к праздникам. Сейчас вам стоит продумать все детали и сделать все необходимые заготовки. Этот процесс не только поднимет вам настроение, но и поможет избавиться от груза большого количества задач.

Рак

Вчерашние переживания сегодня уйдут на второй план. Это позволит вам немного расслабиться. Если хотите и можете, можно сегодня вообще ничего не делать. Позвольте себе полениться и просто отдохнуть.

Лев

В этот день вам не стоит начинать никакие переговоры. Ваша речь будет не слишком убедительной, поэтому лучше перенесите важные встречи на другое время. Также не стоит спорить с родными и друзьями.

Дева

Сейчас вам стоит сдерживать свои эмоциональные порывы. Не позволяйте себе нецензурно выражаться в присутствии людей, не кричите, не устраивайте скандалов. Также вас может захлестнуть зависть, боритесь с ней.

Весы

Полную гармонию вашего эмоционального состояния может внезапно нарушить какая-то случайная мелочь. Особенно это касается первой половины дня. Старайтесь держать спину ровно и не поддаваться негативным волнам.

Скорпион

В этот день вам не стоит влазить в чужие дела. Если вам кажется, что вы можете помочь, лучше сначала спросите, нужна ли человеку ваша помощь. Не стоит слишком активно пытаться решить чьи-то проблемы.

Стрелец

Вероятна встреча с кем-то, кого связывает с вами противоречивое прошлое. Оцените ситуацию и не позволяйте эмоциям взять верх над разумом. Помните, что вы уже давно не тот человек, которым были однажды.

Козерог

На ваши плечи может обрушиться проблема кого-то из ваших близких. К вечеру это может вызвать сильную эмоциональную усталость. Чтобы чувствовать себя лучше, не принимайте ситуацию слишком близко к сердцу.

Водолей

Вас может удивить какой-то звонок или чей-то визит. Также вас может начать доставать навязчивый человек. Чтобы избавиться от раздражителя, просто скажите прямо, что вам неприятно такое внимание. Но не хамите.

Рыбы

Вас ждут непредвиденные трудности, но паниковать и бросать все начатое вам категорически нельзя. Возьмите себя в руки и сделайте решительный шаг. Это послужит для вас хорошим уроком на будущее.

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