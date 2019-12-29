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Гороскоп на 29 декабря: Рыбам нужно не бояться рискнуть, а Раков ждет победа

воскресенье, 29 декабря 2019, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 29 декабря? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого ждут неприятные встречи, а кому придется заняться скучной работой.

Овен

В этот день вас ждут встречи с людьми, которых вы будете не слишком рады видеть. Наберитесь терпения и ведите себя вежливо. Помните, что настроение всегда можно контролировать. Да и портить его себе из-за мелочей не надо.

Телец

Вас ждет какая-то скучная работа, возможно, она будет связана с бумагами. Постарайтесь как можно скорее закончить все дела, чтобы позже иметь возможность как следует расслабиться и отдохнуть.

Близнецы

В первой половине дня вас ждет наплыв не самых приятных эмоций и волнений. Люди могут вести себя недоброжелательно. Ваша задача - абстрагироваться от негатива и не обращать внимания на хамство.

Рак

Сегодня вы сможете одержать какую-то победу. Ваши недоброжелатели будут сильно огорчены этим фактом, поэтому будьте готовы дать им отпор. Похвалите себя за свой успех, вы хорошо поработали.

Лев

В этот день вам придется заняться финансовыми вопросами. Посчитайте свои траты, не спешите бежать за покупками. Сейчас важно продумать все до мелочей, так вам будет проще разобраться с бюджетом.

Дева

Сегодня вы будете вести себя конфликтно. Негативные вибрации сильно влияют на ваше настроение, из-за этого вы можете наделать ошибок. Постарайтесь не срываться на людей и не заниматься важными делами.

Весы

Вы можете получить неожиданное предложение. И решение принять нужно будет достаточно быстро. Отбросьте все сомнения и подумайте не только головой, но и сердцем. Оно подскажет вам самый верный путь.

Скорпион

Вас ждет какое-то важное событие, которое повлияет на ваше будущее. Не бойтесь действовать и не позволяйте себе бояться перемен. Все в жизни меняется, даже вы сами скоро будете совсем другим человеком.

Стрелец

Вам предстоит заняться каким-то новым делом. Старайтесь выполнять все задачи максимально качественно, чтобы произвести хорошее впечатление на окружающих. И чтобы позже не пришлось ничего переделывать.

Козерог

Не доверяйте первому впечатлению. Вас ждет какая-то противоречивая новость, с которой вам будет непросто смириться. Не делайте поспешных выводов и постарайтесь реагировать на ситуацию мудро и спокойно.

Водолей

Вас ждет настоящая эмоциональная встряска. Бурные эмоции захлестнут вас с головой, поэтому к вечеру вы можете почувствовать моральную усталость. Не отказывайтесь от новых перспектив.

Рыбы

В этот день вы можете получить хорошие новости о своей работе. Также вы можете добиться хороших результатов, не прилагая больших усилий. Используйте свои возможности с умом и не бойтесь немного рискнуть.

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