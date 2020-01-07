Гороскоп на 7 января: Водолеи будут провоцировать конфликт, а Львов ждут препятствия

Хотите знать, что вас ждет 7 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому не надо подбирать слова, а кто раскроет свою сексуальность.

Овен

Не прячьтесь за спинами других, участвуйте в диалогах и принятии деловых решений. Хорошее время для планирования поездок. Также вы можете попытаться решить давний конфликт. Но будьте готовы к тому, что вам придется пойти на уступки.

Телец

Все наконец начнет налаживаться, как дома, так и на работе. Смело продвигайте свои идеи, даже если раньше окружающие их не приняли. Сейчас вам будет легче донести свою точку зрения до других, только обязательно контролируйте свои эмоции.

Близнецы

Вам нужно действовать очень оперативно. Не ленитесь и делайте все, чтобы добиться желаемого. Даже если кажется, что силы на исходе, не опускайте руки. Лучше делать все самостоятельно, помощь со стороны сейчас будет малоэффективна.

Рак

Ваша прямолинейность сейчас будет работать вам на руку. Не стоит подбирать слова и пытаться сглаживать углы. Говорите прямо, что и как думаете, не бойтесь открыто выражать свою точку зрения. Но и не забывайте о манерах и рамках приличия.

Лев

Львам не удастся довести до конца начатое дело. Препятствия будут появляться со всех сторон. Не зацикливайтесь на какой-то одной идее, отпустите ситуацию. Если можете как-то повлиять на события, действуйте. Если же нет, просто переключитесь.

Дева

День будет непростым. Его даже можно назвать тяжелым и неспокойным. Внутреннее равновесие будет постоянно сбиваться, вам будет непросто держать себя в руках. Постарайтесь поменьше нервничать и займитесь делами, которые вам приятны.

Весы

Вы почувствуете собственную сексуальность ярче, чем обычно. Это привлечет внимание противоположного пола, так как ваши вибрации будут достаточно сильными. Если вы давно хотите завоевать симпатию кого-то, кто вам нравится, действуйте.

Скорпион

Не отказывайтесь от ранее запланированных дел, даже если все будет идти не так, как вы думали изначально. Обыгрывайте ситуацию, включайте фантазию и придумывайте новые способы достижения желаемого. Даже если это кажется сложным.

Стрелец

Наступает хороший и плодотворный период, который, однако, не полностью оправдает ваши ожидания. Не огорчайтесь, если не получаете то, о чем мечтали. Лучше оцените свои успехи и порадуйтесь тому, что имеете в данный момент.

Водолей

Вы сейчас пытаетесь специально нарваться на конфликт, спровоцировать ссору, заставить людей с вами ругаться. Возьмите себя в руке, иначе позже придется извиняться перед многими людьми. И не факт, что они будут вас слушать.

Рыбы

Представителям этого знака придется серьезно поработать, чтобы добиться хоть какого-то успеха в этот день. Если позволите себе лениться, все пойдет совсем не по вашему плану, и вы позже будете очень об этом жалеть.

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