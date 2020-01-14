Гороскоп на 14 января: Раков ждут романтические знакомства, а Львам нужно набраться самоконтроля

Хотите знать, что вас ждет 14 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно проявить инициативу, а кого ждут конфликты дома.

Овен

Представителям этого знака стоит проявить инициативу. Это касается как профессиональных, так и личных дел. Не бойтесь делать первый шаг. Но помните, что важно заранее продумать все возможные последствия.

Телец

Сегодня вас ждет практически полное затишье во всех сферах. Можете наконец просто расслабиться и позволить себе плыть по течению. Не переживайте из-за завтрашнего дня, оставьте все планы и мысли до того момента, пока они не станут актуальными.

Близнецы

Вероятны разногласия или даже конфликты в семье. Ваши близкие могут в чем-то категорически с вами не соглашаться. Это не значит, что правда на их стороне. Но все-таки стоит выслушать их точку зрения и постараться найти компромисс.

Рак

Наступает хорошее время для романтических знакомств. Представителей знака, у которых еще нет второй половинки, ждет приятная встреча с кем-то новым и симпатичным. Тем же, кто уже занят, стоит уделить внимание романтическому фону в отношениях.

Лев

Сейчас вам очень нужен самоконтроль. Все вокруг может начать вас раздражать, дела могут словно валиться из рук, люди будут вести себя неразумно и нелогично. Но вы должны продолжать твердо стоять на ногах и сохранять спокойствие.

Дева

Ваш авторитет может повыситься, особенно дома. Используйте это, чтобы наладить отношения с близкими и разобраться с недавним конфликтом. Сейчас все будут внимательно вас слушать, если вы подберете правильные слова.

Весы

В этот день вы будете ощущать волшебство, также вас ждет приятное ощущение полного комфорта в семье. Постарайтесь понять, в чем причина этого позитивного настроя. И удержать это состояние как можно дольше.

Скорпион

Сейчас вас запросто могут обмануть на работе. Не соглашайтесь на сомнительные предложения. Также не стоит делать работу без предварительной оплаты. Контролируйте ситуацию и не позволяйте никому водить вас за нос.

Стрелец

Ваши связи и умение общаться помогут решить многие проблемы. Не бойтесь использовать свои полезные знакомства. Также стоит вести себя раскованно и уверенно. Ваши собеседники почувствуют авторитет и поймут, что с вами лучше не ссориться.

Козерог

Сегодня вы получите шанс оказаться в центре внимания. Особенно это касается творческих задач и семейных дел. Люди будут внимательно прислушиваться к вашим словам, поэтому стоит помнить, что все сказанное имеет свой вес.

Водолей

Вас ждет повышенный интерес к вашей персоне. Людей будет тянуть к вам, словно магнитом. Но помните, что не все из них несут благие намерения. Не стоит рассказывать всем вокруг о своих планах, придержите свои тайны для самых близких.

Рыбы

В этот день вам стоит меньше обращать внимание на слова окружающих и идти к своим целям. Даже если кто-то будет говорить, что у вас ничего не получится, не нужно сдаваться. Докажите недоброжелателям, что они недооценивают ваши возможности.

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