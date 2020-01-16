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Гороскоп на 16 января: Львов ждут неудачи, а Водолеям нужно подумать о своем поведении

четверг, 16 января 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 16 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нельзя есть вредную еду, а кто может заболеть.

Овен

Здоровое питание сейчас будет очень важным для вашего хорошего настроения, ведь все вредное сразу же отразится за состоянии вашего организма. Помните о вашем самочувствии и не откладывайте полезные занятия.

Телец

В вашем окружении появится человек, который очень вами заинтересуется. Вероятно, его интерес будет связан с переменами в вашей личной жизни. Обратите внимание на слова и действия окружающих. Они подскажут вам правильный выход.

Близнецы

Вы сейчас можете внезапно заболеть. Следите за своим здоровьем и слушайте свой организм. Старайтесь хорошо питаться, пейте витамины и не злоупотребляйте вредными привычками. Ваше тело нуждается в заботе.

Рак

Вам пришлось вылезти из своих мечтаний и окунуться в мирские проблемы. Это не очень приятно, но по-другому никак, это ведь жизнь. Не огорчайтесь. Ваши мечты и планы никуда не делись, просто вам нужно вернуться к ним немножко позже.

Лев

Не реагируйте слишком агрессивно на случайные неудачи. Неприятности случаются со всеми, это абсолютно нормально. Помните, что все эти нюансы скоро пройдут и к вам вернется гармония. Важно только не зацикливаться на негативе.

Дева

Внезапный ком проблем и дел немного выбил вас из колеи. Кажется, что началась какая-то черная полоса, но на самом деле это просто этап трудностей. Он скоро пройдет, вам только нужно взять себя в руки и настроиться на позитивную волну.

Весы

Вам стоит уделить время домашним делам. Займитесь уборкой, приготовьте ужин, сделайте перестановку. Или просто проведите день на диване. Это однозначно пойдет на пользу вашему разуму.

Скорпион

Вам лучше не спешить с выводами. Вы можете думать, что видите ситуацию насквозь, но это не совсем так. Ваша самоуверенность может сыграть с вами злую шутку. Будьте осторожны и не считайте себя умнее всех.

Стрелец

Обязательно закончите те дела, которые на сегодня напланировали. Иначе планы могут начать меняться и все эти задачи останутся висеть на ваших плечах тяжелым грузом. Сейчас вам нельзя лениться и себя жалеть.

Козерог

Не бойтесь рисковать, особенно в том случае, если это касается вашей внешности. Сейчас просто идеальное время для кардинальных перемен. Смело пробуйте все яркое и необычное.

Водолей

Вам стоит задуматься о своем поведении. Сейчас вы можете начать раздражать даже самых близких людей. Посмотрите на себя со стороны. Вы сами стали бы терпеть такого человека в своем окружении?

Рыбы

В личной жизни наступает период затишья. Вам может хотеться эмоций, но не пытайтесь получить их сейчас. Лучше просто подождите, новые краски скоро сами придут в вашу жизнь. Всему свое время.

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