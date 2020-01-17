Гороскоп на 17 января: Козерогам нельзя одалживать деньги, а Львам не стоит проводить переговоры

Хотите знать, что вас ждет 17 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто сможет добиться целей, а кому нельзя вести переговоры.

Овен

Сейчас вам стоит сдерживать свои эмоциональные порывы. Не позволяйте себе нецензурно выражаться в присутствии людей, не кричите, не устраивайте скандалов. Также вас может захлестнуть зависть, боритесь с ней.

Телец

На вашем пути могут появиться неожиданные преграды. Воспринимайте их, как полезный урок. Также не стоит бояться просить о помощи. Если чувствуете, что не уверены в каком-то решении, посоветуйтесь.

Близнецы

Вас ждет плавный и размеренный день. Скорее всего, вам не придется ни о чем особо переживать. Используйте это время, чтобы разложить по полочкам все свои планы, мысли и задачи. Также можно составить список.

Рак

Напоминание из прошлого может застать вас врасплох. Не позволяйте ностальгии сбить вас с пути, пусть прошлое остается в прошлом. Помните, что нужно беречь свой опыт и не повторять старых ошибок.

Лев

В этот день вам не стоит начинать никакие переговоры. Ваши слова будут не слишком убедительными, поэтому лучше перенесите важные встречи на другое время. Также не стоит спорить с родными и друзьями.

Дева

Откажитесь от вредных привычек. Не пейте кофе, не позволяйте себе курить и так далее. Постарайтесь прогуляться по улице хотя бы 10-15 минут. Это поднимет вам настроение и улучшит самочувствие.

Весы

В этот день вам не стоит влазить в чужие дела. Если вам кажется, что вы можете помочь, лучше сначала спросите, нужна ли человеку ваша помощь. Не стоит слишком активно пытаться решить чьи-то проблемы.

Скорпион

Утром вам стоит работать максимально продуктивно. Именно в первой половине дня вам будет проще всего закончить все дела. К вечеру постарайтесь освободить время для чего-то более приятного.

Стрелец

Вас может удивить какой-то звонок или чей-то визит. Также вас может начать доставать навязчивый человек. Чтобы избавиться от раздражителя, просто скажите прямо, что вам неприятно такое внимание. Но не хамите.

Козерог

Если вам хочется взять кредит или одолжить деньги, подумайте дважды. Сейчас такой поступок может казаться правильным, но позже вам будет непросто разобраться с последствиями. Не забывайте о завтрашнем дне.

Водолей

На ваши плечи может обрушиться проблема кого-то из ваших близких. К вечеру это может вызвать сильную эмоциональную усталость. Чтобы чувствовать себя лучше, не принимайте ситуацию слишком близко к сердцу.

Рыбы

Вероятна встреча с кем-то, кого связывает с вами противоречивое прошлое. Оцените ситуацию и не позволяйте эмоциям взять верх над разумом. Помните, что вы уже давно не тот человек, которым были однажды.

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