RU  UA  EN

пятница, 17 января
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

17 января

07:31
Появилась забавная фотожаба на указ о призыве в ВСУ с 18 лет
07:28
Омлет с ветчиной, помидорами и луком за 10 минут: простой рецепт питательного завтрака
06:59
В Киеве в поликлинике случилось жуткое ЧП с мальчиком: видео
06:30
Гороскоп на 17 января: Козерогам нельзя одалживать деньги, а Львам не стоит проводить переговоры
06:20
От 6 градусов мороза до 8 тепла: синоптики дали контрастный прогноз на 17 января
05:10
Детей сразу готовят к тюрьмам: сеть поразило фото энциклопедии в России
04:18
Раньше было не протолкнуться: в сети показали видео "достижения" оккупантов на Донбассе
03:10
Ученые разгадали тайну древнего идола инков, фото
02:05
Острова ушли под воду: появились данные о страшных последствиях глобального потепления
01:13
Ученые нашли останки вымершего "танцующего дракона" размером с ворону: фото
00:10
Птичек жалко? Сеть взбудоражило фото феерического "героя парковки" в Киеве

16 января

23:55
Убийство киллером бизнесмена в Харькове: новые фото, видео и приметы преступника
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Гороскоп на 17 января: Козерогам нельзя одалживать деньги, а Львам не стоит проводить переговоры

пятница, 17 января 2020, 06:30
переглянути новину українською
Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 17 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кто сможет добиться целей, а кому нельзя вести переговоры.

Овен

Сейчас вам стоит сдерживать свои эмоциональные порывы. Не позволяйте себе нецензурно выражаться в присутствии людей, не кричите, не устраивайте скандалов. Также вас может захлестнуть зависть, боритесь с ней.

Телец

На вашем пути могут появиться неожиданные преграды. Воспринимайте их, как полезный урок. Также не стоит бояться просить о помощи. Если чувствуете, что не уверены в каком-то решении, посоветуйтесь.

Близнецы

Вас ждет плавный и размеренный день. Скорее всего, вам не придется ни о чем особо переживать. Используйте это время, чтобы разложить по полочкам все свои планы, мысли и задачи. Также можно составить список.

Рак

Напоминание из прошлого может застать вас врасплох. Не позволяйте ностальгии сбить вас с пути, пусть прошлое остается в прошлом. Помните, что нужно беречь свой опыт и не повторять старых ошибок.

Лев

В этот день вам не стоит начинать никакие переговоры. Ваши слова будут не слишком убедительными, поэтому лучше перенесите важные встречи на другое время. Также не стоит спорить с родными и друзьями.

Дева

Откажитесь от вредных привычек. Не пейте кофе, не позволяйте себе курить и так далее. Постарайтесь прогуляться по улице хотя бы 10-15 минут. Это поднимет вам настроение и улучшит самочувствие.

Весы

В этот день вам не стоит влазить в чужие дела. Если вам кажется, что вы можете помочь, лучше сначала спросите, нужна ли человеку ваша помощь. Не стоит слишком активно пытаться решить чьи-то проблемы.

Скорпион

Утром вам стоит работать максимально продуктивно. Именно в первой половине дня вам будет проще всего закончить все дела. К вечеру постарайтесь освободить время для чего-то более приятного.

Стрелец

Вас может удивить какой-то звонок или чей-то визит. Также вас может начать доставать навязчивый человек. Чтобы избавиться от раздражителя, просто скажите прямо, что вам неприятно такое внимание. Но не хамите.

Козерог

Если вам хочется взять кредит или одолжить деньги, подумайте дважды. Сейчас такой поступок может казаться правильным, но позже вам будет непросто разобраться с последствиями. Не забывайте о завтрашнем дне.

Водолей

На ваши плечи может обрушиться проблема кого-то из ваших близких. К вечеру это может вызвать сильную эмоциональную усталость. Чтобы чувствовать себя лучше, не принимайте ситуацию слишком близко к сердцу.

Рыбы

Вероятна встреча с кем-то, кого связывает с вами противоречивое прошлое. Оцените ситуацию и не позволяйте эмоциям взять верх над разумом. Помните, что вы уже давно не тот человек, которым были однажды.

Самые сочные новости теперь в Telegram! Подписывайтесь на канал The Лайм, чтобы ничего не пропустить.

загрузка...

Фотовзгляд

Все галереи
Протестующие перекрыли улицы в центре Киева
загрузка...

Новости партнеров

‡авантаженнЯ...

Читайте также

Гороскоп на 29 ноября: Девы будут раздражать людей, а Близнецов ждет буря эмоций

Гороскоп на сентябрь: приключения у Водолеев и гордость у Козерогов

Преображение Господне и именины Нонны: какой праздник 19 августа

Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 - 2020 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. AD, Новости компаний – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: