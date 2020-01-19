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Гороскоп на 19 января: Скорпионам нужно отвлечься от компьютера, а Рыбам стоит попробовать медитацию

воскресенье, 19 января 2020, 07:00
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 19 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кого захлестнет романтика, а кого попытаются использовать.

Овен

Сейчас на горизонте появится много захватывающих приключений. Настройтесь на позитивную волну и не бойтесь идти вперед. Вас ждут яркие воспоминания, если вы решитесь попробовать что-то кардинально новое.

Телец

Романтика просто захлестывает вас со всех сторон. Это прекрасно, но помните, что важные дела сами себя не закончат. Если вы не завершите начатое, оно потом не позволит вам наслаждаться долгожданным отдыхом.

Близнецы

Кому-то очень нужна ваша помощь, и в ваших силах не просто помочь, но и практически изменить жизнь человека. Постарайтесь сделать все, чтобы поддержать того, кому это необходимо. Иначе позже пожалеете, что отказали.

Рак

За вашей скромностью скрывается желание проявить себя. Вы знаете, что достойны лучшего, большего, но почему-то боитесь сами себе в этом признаться. Перестаньте обманывать себя. И скажите прямо, чего вы хотите.

Лев

В вашей жизни начнется приятный этап. Проблемы будут потихоньку уходить, предыдущие неприятности, беды и огорчения наконец отпустят вас. И вы сможете посмотреть на все вокруг свежим и бодрым взглядом. Улыбайтесь чаще.

Дева

Не позволяйте токсичным людям отравлять вашу жизнь. Если видите, что кто-то начинает использовать вас в своих целях, уходите в сторону. Вы не обязаны постоянно всем помогать. Научитесь говорить "Нет".

Весы

Ваше очарование в этот день будет на высоте. Вы сможете произвести впечатление на кого угодно, поэтому смело назначайте на эту дату любые встречи. Также можно поговорить с начальством. Возможно, вам повысят зарплату или дадут премию.

Скорпион

Сегодня вам нужно отказаться ото всех вредных привычек. Это важно, иначе вы начнете очень нехорошо себя чувствовать уже к вечеру. Постарайтесь правильно питаться и не сидеть слишком много перед монитором.

Стрелец

Вы сами будете портить себе настроение с самого утра. Не зацикливайтесь на неудачах и неприятностях, тогда негативные вибрации быстрее утихнут. Если будете нагнетать обстановку, рискуете на кого-то сорваться и даже накричать.

Козерог

Вы слишком зациклены на какой-то проблеме. Пока у вас не получается ее решить, но вы тратите очень много энергии на свои эмоции. Не нужно пытаться разобраться со всем прямо сейчас.

Водолей

Ваше здоровье может немного пошатнуться. В последнее время вы употребляете недостаточное количество витаминов и мало дышите свежим воздухом. Попробуйте выйти на короткую прогулку и съесть хотя бы один фрукт в день.

Рыбы

Это хороший день, чтобы заняться своим внутренним комфортом. Если вы никогда не пробовали медитировать, попробуйте сейчас. Вам кажется, что такие занятия не принесут вам радости. Но, если дадите им шанс, вы приятно удивитесь.

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