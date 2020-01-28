Гороскоп на 28 января: Козерогам будет сложно сосредоточиться, а Водолеи будут эгоистами

Хотите знать, что вас ждет 28 января? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому можно расслабиться, а кого ждут приятные встречи и разговоры.

Овен

Овнам можно просто отдохнуть, вы это точно заслужили. Если выпадет шанс, просто возьмите себе выходной, под любым предлогом. Или хотя бы постарайтесь закончить работу чуть раньше, чем обычно. Это пойдет вам на пользу.

Телец

Можно смело инвестировать во что-то, совершать покупки и строить планы, а вот работу лучше не менять. Даже думать об этом забудьте на этот день, любые идеи могут оказаться неверными. Лучше займитесь подобными вопросами чуть позже.

Близнецы

Близнецам будет проще всех в этот период. Вы можете просто расслабиться и ничего не делать, задачи будут решаться сами, люди будут словно по волшебству выполнять все ваши прихоти. Только помните, что скоро волшебство закончится и вернется рутина.

Рак

Старые знакомые могут внезапно напомнить о себе. Вероятны приятные встречи и интересные разговоры, также вас ждет обостренное внимание со стороны противоположного пола. Вы привлекательны, но сами об этом забыли.

Лев

Вы можете чувствовать слабость и недомогание, но ваше настроение при этом будет на высоте. Правда, физическая форма не позволит сполна им насладиться. Постарайтесь не перегружать себя, ни работой, ни развлечениями.

Дева

Вы сможете добиться своей цели, если будете дипломатичны. Но слишком сильно уступать оппонентам тоже не нужно, отстаивайте свою позицию сдержанно и уверенно. Если позволите себе сорваться и психануть, придется начать все с начала.

Весы

День будет нейтральным во всем, кроме любовной сферы. Тут влияние позитивных тенденций будет крайне сильным. Вы сможете решить давние проблемы, если перестанете пускать их на самотек. Говорите, спрашивайте, не бойтесь показать свои чувства.

Скорпион

Вы можете смело отправляться на переговоры. Даже если ваши собеседники изначально не настроены вас слушать, вы сможете достаточно быстро их переубедить. Но не стоит очаровываться, вероятно резкое изменение хода событий.

Стрелец

День будет хорошим, хоть без недоразумений и не обойдется. Важно сохранять оптимизм и желание бороться, тогда в скором времени неудачи отступят самостоятельно. Поймайте момент и уделите время своему ментальному здоровью.

Козерог

Козерогам будет непросто сосредоточиться. Вам придется перенести свои планы, а может и отказаться от них вовсе. Сейчас события будут сами выбирать свой ход, вы сможете повлиять на них лишь косвенно.

Водолей

Вы можете вести себя эгоистично, что приведет к проблемам в личных отношениях. Займитесь чем-то, что не требует от вас эмоциональных всплесков. И не судите никого строго, вы ведь и сами не всегда поступаете верно.

Рыбы

Рыбам лучше не заниматься никакими рабочими делами. Это не попытка отдохнуть или полениться, наоборот. Вам лучше отложить все дела, чтобы не наделать ошибок. Так будет правильнее и легче для всех, только найдите способ это провернуть.

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