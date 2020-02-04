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Гороскоп на 4 февраля: Козерогам нужно быть активнее, а Водолеям нельзя ввязываться в споры

вторник, 04 февраля 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 4 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно больше думать, а кто должен отложить уборку.

Овен

Всем будет хотеться вашего внимания. День также будет продуктивным, вы наконец сможете раскрыть свой потенциал. Повышенное внимание окружающих может немного вас смущать, но не поддавайтесь этому чувству. Будьте смелее.

Телец

Ваши шансы на победу весьма высоки, но помните, что для получения желаемого нужно действовать нестандартно и оперативно. Если будете спать на ходу, рискуете упустить интересные возможности. Не зацикливайтесь только на одной идее.

Близнецы

Отношения будут шаткими, а вот на деловом поле вас ждут приятные неожиданности. Не действуйте импульсивно, интуиция сейчас может вас обманывать. С принятием важных решений сейчас лучше повременить, негативные вибрации сильны.

Рак

Вам следует меньше действовать и больше думать. Проанализируйте происходящее, расставьте свои приоритеты. Так вам будет гораздо проще найти ответы на интересующие вас вопросы. Также стоит вспомнить о делах, которые вы ранее отложили на потом.

Лев

Постарайтесь быть самокритичнее и требовательнее к себе. Чем придирчивее вы сейчас будете оценивать свои действия, тем лучше и быстрее сможете скорректировать свои ошибки. Вам не нужно также быть слишком напористыми в отношениях.

Дева

Хорошее время для проведения деловых переговоров. Все вопросы, касающиеся работы и бизнеса, не стоит откладывать в дальний ящик. А вот с домашними делами можно немного повременить. Если запланировали уборку, лучше перенесите ее.

Весы

Весы будут находчивы и смогут легко использовать сложившиеся обстоятельства для достижения своих целей. Ваш трезвый разум сможет убедить окружающих в вашей правоте, поэтому на этот день смело можно назначать любые деловые встречи.

Скорпион

Скорпионам, которые привыкли решать свои проблемы самостоятельно, будет в этот день значительно проще. Многие задачи упадут на ваши плечи, но при должных усилиях вы сможете преодолеть все трудности. Не забывайте об отдыхе.

Стрелец

Вам захочется целиком и полностью заполнить собой пространство вокруг вашего партнера. Лучше сдерживать свои порывы, так как человеку может показаться, что вас становится слишком много.

Козерог

Для представителей этого знака сейчас очень важно проявлять гибкость и активность. Вас легко могут поставить в тупик, но при должных усилиях вы сможете обойти любые преграды. Помните, что опыт и разум часто сильнее действий напролом.

Водолей

Вам стоит умерить свой пыл и постараться настроиться на мирное общение с теми, кто не разделяет их точку зрения. Вам будет хотеться вступить в словесную перепалку, но лучше этого не делать, так как противник может оказаться сильнее вас.

Рыбы

Все, что вам нужно - не оставаться на месте и двигаться вперед. Наберитесь сил и сделайте широкий шаг навстречу своему будущему. Правда, вероятны внезапные изменения планов, помните о них.

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