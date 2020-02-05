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Гороскоп на 5 февраля: Тельцов попытаются обмануть, а Скорпионы встретят недоброжелателей

среда, 05 февраля 2020, 06:30
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Фото: pixabay.com

Хотите знать, что вас ждет 5 февраля? Эксперты "Апостроф.Лайм" уже ответили на этот вопрос. В нашем астрологическом прогнозе вы узнаете, кому нужно слушать сердце, а кто получит ответы на вопросы.

Овен

День хорошо подходит для спокойных и размеренных занятий. А вот с делами, требующими эмоциональных перепадов, лучше подождать. Поберегите свои нервы и не волнуйтесь из-за мелочей, они того совершенно не стоят.

Телец

У Тельцов будет соблазн получить желаемое, ввязавшись в авантюру. Этого делать нельзя. Скорее всего, кто-то просто пытается обмануть вас и забрать ваш успех себе. Действуйте так, как подсказывает вам ваше сердце. Оно лучше знает, что сейчас правильно.

Близнецы

Вы получите ответы на некоторые вопросы, но информация не будет для вас приятной. Это может или огорчить вас, или смотивировать работать над собой. Только вам решать, в какую сторону сейчас пойти. Если не боитесь трудностей, действуйте по-своему.

Рак

Раки будут еще более обаятельны, чем обычно. Интересно, что сейчас эта черта не просто раскроется, но и поможет добиться новых высот в карьере. Вам будет легко взаимодействовать с людьми и обстоятельствами. Не бойтесь рисковать.

Лев

Это хорошее время для поездок, планирования отдыха и семейных занятий. А вот в работе вас могут поджидать трудности. С которыми вам помогут справиться коллеги. Не отвергайте помощь со стороны, вместе вы гораздо быстрее все исправите.

Дева

Это благоприятный день для различных инвестиций. Тщательно продуманные покупки хорошо вам послужат и принесут явную пользу. А вот незапланированных крупных трат в это время лучше не совершать, они могут пошатнуть ваш бюджет.

Весы

Вам нужно быть готовыми к тому, что придется действовать решительно. Вам придется пренебречь или собственными интересами, или желаниями окружающих. В любом случае, это вынужденые меры и вам нужно будет с ними смириться.

Скорпион

На вашем пути могут появиться недоброжелатели, которые попытаются присвоить себе ваши заслуги. Будьте внимательны к новым знакомствам, вероятно, далеко не все в вашем окружении именно такие, какими хотят казаться на первый взгляд.

Стрелец

Позвольте себе подольше поваляться в постели, съесть что-то вкусненькое, посмотреть любимый фильм или сериал. Просто делайте то, что доставляет вам удовольствие. А дела никуда не убегут.

Козерог

День позволит Козерогам сосредоточиться на домашних делах и приятных встречах. Сейчас вы можете отвлечься от напряженной работы и просто расслабиться в кругу семьи. Это также хорошее время для планирования отпуска и поездок.

Водолей

Ваше самообладание может легко пошатнуться из-за сильного давления со стороны. Постарайтесь сохранять равновесие. Не стоит растрачивать свою энергию на пустые скандалы из-за ерунды.

Рыбы

Рыбам стоит заняться продвижением по карьерной лестнице. Вы давно переросли ту должность, которую занимаете. Постарайтесь взять себе новые интересные задачи или даже попросить руководство расширить ваши полномочия.

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